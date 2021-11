Sandra Moreno brindó detalles del cronograma y explicó cómo serán los protocolos en las elecciones

Compartir

A diez días de las elecciones generales del 14 de noviembre, donde se elegirán diputados nacionales, diputados provinciales y concejales en la provincia de Formosa, la doctora Sandra Moreno, integrante del Tribunal Electoral Permanente (TEP) brindó detalles del cronograma electoral y los respectivos protocolos debido a la pandemia del COVID19.

Explicó que actualmente desde el TEP se encuentran sellando las boletas que serán modelos para las autoridades de mesa, colocando 20 de cada una de los partidos para que, sin perjuicio que lleguen o no los fiscales, comiencen los comicios a las 8 de la mañana.

Además se coordinan actividades conjuntas con el Juzgado Federal desde donde ya se están armando las urnas, con toda la documentación, el kit de seguridad sanitario, más las boletas selladas para las autoridades de mesa como también las que serán para iniciar los comicios.

A su vez, resaltó que el día de las elecciones el Juzgado Federal trabajará con el Correo Argentino en la tarea de distribución y repliegue de urnas, cuando termine la votación.

Asimismo hizo saber que se firmó un convenio con el correo para tener toda la información necesaria y poder realizar ese día, como se hace siempre, el escrutinio provisorio de cargos provinciales y municipales.

Protocolos

En cuanto al protocolo que fijó la Cámara Electoral Nacional, con competencia en estas elecciones simultáneas, expuso que contempla el uso obligatorio del barbijo, el alcohol en gel, la exhibición del DNI para evitar el contacto y poca aglomeración de personas.

Además aclaró que se utilizarán las mismas escuelas que en las elecciones PASO y habilitándose ocho mesas por institución.

Respecto a las flexibilizaciones anunciadas en este jueves 4 desde Nación, donde determinaron que debido a la mejoría en la situación sanitaria, se realizará una sola fila, como en las elecciones prepandemia, Moreno explicó que de acuerdo al criterio del comando electoral se solicitará realizar las filas dentro de los establecimientos educativos.

Y precisó que el padrón se constituye por 468.269 electores para el distrito Formosa, de los cuales 13 mil, aproximadamente, son jóvenes y en su mayoría mujeres, con un total de 1.441 urnas.

Veda electoral

Sobre esto, señaló que el sábado 6 de noviembre comienza la veda para la difusión de encuestas y sondeos de opiniones que puedan hacer los candidatos en los medios de comunicación.

Sin embargo, remarcó que se puede continuar con los actos de campaña electoral para la captación de votos, hasta el día 12 de noviembre, recordando que el sábado 13 desde las 20 horas cesa la posibilidad de vender bebidas alcohólicas y se aconseja evitar las reuniones sociales.

Respecto a las personas que no asistieron a sufragar en las PASO y no justificaron aún, pueden hacerlo hasta el día 11 de noviembre, ya que si no lo hacen integrarán el registro de infractores y deben pagar una multa, que se incrementa según sean reincidentes o no.

Aclaró además que a pesar de no haber votado en las elecciones primarias, de igual manera lo pueden hacer en las generales del 14 de noviembre.

Autoridades de mesa

Recordó que fueron convocadas las mismas personas que ya habían prestado este servicio pero que igualmente deben realizar la capacitación, otorgándoles un usuario y una contraseña para habilitárselas en la página de la Cámara Nacional Electoral.

Además en este mismo medio pueden hacer los reclamos de pagos de las PASO y el sistema inmediatamente los envía al Correo Argentino.

