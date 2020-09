Sanmartino: “Se decidió que no estaban dadas las condiciones para hacer la carrera”

Compartir

Adrián Sanmartino, presidente de la Subcomisión de Automovilismo de Rafaela, confirmó en Carburando en Casa que el TC no correrá allí.

Después de tantas idas y vueltas y tantos rumores, se confirmó que el Turismo Carretera no correrá el próximo fin de semana en el autódromo de Rafaela, así lo confirmó Adrián Sanmartino, presidente de la Subcomisión de Automovilismo de Rafaela, en Carburando en Casa.

“Entre la gente dela Gobernación de la provincia de Santa Fe, más los representantes del municipio de Rafaela, de la ACTC y nosotros como institución íbamos a realizar una reunión para evaluar métodos a seguir con el tema de la carrera programada para el fin de semana y después de mucha conversaciones se decidió que no estaban dadas las condiciones para hacer la carrera”, dijo Sanmartino en primera instancia.

Y luego agregó: “Nosotros veníamos de más de cien días sin tener casos de Coronavirus y en esta última semana ya detectamos mucho más casos y creo que con buen criterio se tomó la decisión de no hacer la carrera. El motivo principal es el Covid – 19, se coordinó para seguir trabajando en conjunto para traer a la categoría nuevamente a Rafaela”.

La ACTC en Rafaela

Fernando Miori y Roberto Argento, por parte de la Asociación Corredores Turismo Carretera, viajaron a la ciudad santefesina para estar con las autoridades y explicarles el protocolo que el TC tiene armado para cuando llegue a dicho lugar. Al margen de la visita el municipio ya tenía su postura por el no.

A seguir esperando

Con la suspensión del TC el automovilismo deberá seguir esperando. Lo que estaba programado para el 30 de agosto no se dio y tampoco se dará lo del 6 de septiembre. A partir de ahora hay que mezclar y dar de nuevo ya que se vuelve a foja cero.