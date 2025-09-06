Santa Cruz resultó ser otro de los grandes clientes de la droguería Suizo Argentina

Además, de la Agencia Nacional de Discapacidad y la provincia de Buenos Aires, el fiscal Franco Picardi encontró al ministerio de Salud santacruceño como otro de los grandes compradores de la droguería que está investigada por el pago de supuestos sobornos.

La provincia de Santa Cruz resultó ser otro de los grandes clientes de la droguería Suizo ArgentinaAllanamiento en la droguería Suizo Argentina por el caso de presuntas coimas, el mes pasado.

La droguería Suizo Argentina SA se encuentra al igual que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo investigación penal. La justicia federal quiere saber si existió o no, un circuito de sobornos. Hace diez días el fiscal Franco Picardi secuestró una copia del servidor de la compañía que cuenta con más de 10.700 clientes. La provincia de Santa Cruz es uno de ellos: desde el 29 de octubre de 2024 a la fecha hay más de 300 facturas emitidas por $ 14.037.105.678.

Mientras la justicia federal penal hace foco en los contratos por $ 55.000 millones entre la ANDIS y la droguería, esencialmente en todas aquellas compras de medicamentos pertenecientes al programa Incluir, se conocen otras licitaciones a las que la compañía se presentó por fuera de las que lanzó el gobierno nacional. Además, otro gran comprador es el gobierno bonaerense de Axel Kicillof.

Con una logística que le permite la distribución en hospitales y farmacias, de todo el país, Suizo Argentina SA logró tender puentes con la mayor cantidad de provincias. En números, la distribución mensual se expresa en 15 a 16 millones de medicamentos, insumos y otros tipos de elementos del mismo campo.

Es el primer paraguas de la droguería a la hora de explicar los sendos contratos con estados provinciales. La justicia a través de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que tiene a cargo el fiscal general, Sergio Rodríguez, analiza los tipos de contratos, licitaciones, compras directas que obtuvo la firma de la familia Kovalivker.

El punto central es desentrañar si esos procesos normados para la administración pública, con el fin de garantizar transparencia y que las compras que comprometan fondos del Tesoro sean siempre convenientes, no hayan sido direccionados.

Las preguntas son formuladas sobre los contratos que vinculan a la ANDIS con la droguería, sin embargo como señalaron fuentes judiciales a Clarín, no se descarta que de comprobarse un mecanismo ilícito, el mismo “no se haya replicado en otras provincias”. Por ese motivo, la justicia federal analiza todos los movimientos comerciales de la empresa.

En el mapeo de aquellas provincias que tienen como proveedora a Suizo Argentina SA, se encuentra la provincia de Santa Cruz, gobernada por Claudio Vidal.

Según el detalle al que accedió Clarín desde el 29 de octubre de 2024 hasta el 29 de agosto del año en curso, el distrito patagónico emitió 323 facturas a favor de la compañía de los hermanos Kovalivker.

Las compras por $ 14.037.105.678 se realizaron a través de la Caja de Servicios Sociales, que es la obra estatal con más de 70.000 afiliados, sumado los empleados de los 15 municipios y jubilados, lo cual la cifra asciende a 127.000 personas bajo esta cobertura de salud.

La información oficial de la Dirección General de Auditoría de la Administración provincial, da cuenta de las facturas emitidas hasta hace diez días, en medio del escándalo por presuntos hechos de corrupción en los que se vio envuelta la droguería.

Aún resta que el gobierno santacruceño abone $ 8.806.002.018.

El monto facturado por la provincia sureña desde 2024 a la fecha es el 41% de lo que el gobierno bonaerense de Axel Kicillof pagó a la droguería Suizo Argentina SA en -prácticamente-, el mismo período.

En suelo bonaerense funcionan cien hospitales que dependen del Ministerio de Salud de la provincia. En Santa Cruz, pese a su gran extensión territorial, son 14 los hospitales que funcionan bajo la órbita de la administración provincial.

Ante la consulta de Clarín, fuentes de la gobernación de Claudio Vidal señalaron: “Suizo es un proveedor más de los muchos proveedores que tiene la provincia, en el sistema se carga el medicamento de alto costo que debe recibir el afiliado y el propio sistema arroja el precio de todas las droguerías que poseen el medicamento”.Bajo esa misma metodología de compra, se explicó que es el mismo sistema el que “arroja el listado de droguería con los menores precios y se compra al de menor valor, y la propia droguería hace la logística y la entrega del medicamento”.

En la actualidad Santa Cruz el listado de droguerías proveedoras asciende a siete. Ante la consulta de Clarín si Suizo Argentina SA era la principal de todas esas proveedoras, se respondió: “depende el mes por los precios”. El detalle de compras al que accedió este medio da cuenta de compras mes a mes a la firma de los Kovalivker.

Ante ese panorama, desde la gobernación indicaron que la compañía bajo investigación penal “le compramos cada medicamento a la droguería que ofrece el mejor descuento”.

Respecto a qué tipo de medicamentos se le compra a Suizo Argentina SA “aquellos que son de alto costo,(HIV, oncológicos, reumatólogo, hemofílicos) y muchos más de distintas patologías y enfermedades)”.

El sistema aplicado por la administración santacruceña, según fuentes oficiales, es a través del cual se carga la compra y se “selecciona a la droguería de menor precio, previo a la compra a una auditoría médica”.

Como contó, la provincia de Buenos Aires es otra de las que se incluye en el listado de clientes de Suizo Argentina SA.

El relevamiento al que accedió este medio, arroja un total de quince licitaciones y dos contrataciones directas, si se tiene en cuenta la ventana temporal de enero de 2024 y febrero del año en curso. “Por el tipo de proceso de compras y los organismos auditores que intervienen, las compras pueden ser aún más de las que figuran en el portal”, indicaron fuentes provinciales.

Se trata, las publicadas en el sitio oficial de la administración de Axel Kicillof, de licitaciones y contrataciones por un valor total de 34.032.157.643 pesos.

Ante la consulta de Clarín, fuentes del gobierno bonaerense indicaron: “Cuando inició la gestión de Kicillof nos encontramos con que Suizo Argentina SA era la principal proveedora del Ministerio de Salud, hoy es una de las principales junto a otras”.