Santa Fe puso en marcha el narcotest a políticos y fuerzas de seguridad

Maximiliano Pullaro inició este martes los controles sorpresivos de narcotest que le harán a los integrantes de las fuerzas se seguridad de Santa Fe y a los políticos. El gobernador, que había impulsado la medida en 2017 cuando era ministro de Seguridad, fue sometido al análisis y destacó el hecho de dar el ejemplo para sus funcionarios y agentes.

“Entendemos que el consumo de estupefacientes no es exclusivo de las fuerzas de seguridad, sino que atraviesa a distintos sectores de la sociedad”, remarcó Pullaro en rueda de prensa, luego de conocerse su resultado negativo.

El análisis combina diferentes reacciones químicas: cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas.

“Actuamos con ejemplaridad. fuimos los primeros en someternos a la prueba. El ministro me avisó ayer que las muestras llegarían hoy y pedí estar presente para dar el ejemplo. Aquí no se persigue a nadie por un consumo problemático, pero sí se brindarán todas las herramientas para tratarlo; lo que no vamos a permitir es que haya funcionarios que consuman sustancias ilegales”, agregó el gobernador santafesino.

La disposición fue anunciada en mayo y fue firmada por el ministro Pablo Cococcioni, quien también fue sometido al hisopad y obtuvo resultado negativo.

“Queremos tener la mejor fuerza de seguridad de la Argentina. Para eso no basta con infraestructura o equipamiento: también necesitamos que nuestros hombres y mujeres estén en condiciones de prestar ese servicio”, afirmó Pullaro.

La disposición 12/2025 del gobierno santafesino indica que las pruebas para el personal policial en actividad y de la planta política «se podrán reiterar en forma periódica, aleatoria y no anunciada».

Pullaro ya había implementado controles antidoping en 2017 cuando era ministro de Seguridad durante la gestión del socialista Miguel Lifschitz. El propio Pullaro se sometió a la prueba en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario.

Durante la mañana de este martes, se realizaron unos treinta narcotests. Se hacen mediante un hisopado bucal y los resultados se conocen en el acto.

“Es una política de integridad. Queremos instituciones que cuiden a la sociedad y que lo hagan con transparencia activa”, aseguró Cococcioni.

En los casos en los que se detecte consumo de estupefacientes, se priorizará el abordaje sanitario, aunque si se trata de personal en funciones sensibles o cargos de mando, podrá ser apartado preventivamente.

Los análisis se hacen mediante un convenio con la Fundación Argentina de Toxicología.

La iniciativa busca detectar y erradicar el consumo de estupefacientes en las fuerzas y en los distintos escalafones del Ministerio de Seguridad. Además, se incorpora como requisito obligatorio en los exámenes de ingreso y ascensos dentro de la Policía y el Servicio Penitenciario.