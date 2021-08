Santi Maratea sufrió un robo en Barcelona y pasó la noche en la calle: “Fue horrible”

Compartir

Después de haberse puesto al hombro diversas campañas solidarias, Santiago Maratea emprendió unas vacaciones rumbo a España y, desde allí, viene compartiendo diferentes vivencias y momentos de relax con sus millones de seguidores. Sin embargo, en las últimas horas cambió el tono para contar cómo fue la peor noche que vivió en la ciudad de Barcelona.

“Buen día, buenas noches. Tuve un día hoy…. Estoy comiendo antes de ir una comida, ¿por qué estoy comiendo antes de ir a una comida? Porque estoy almorzando en realidad”, comenzó Maratea a contar lo que le pasó a través de sus Instagram Stories. “Y si no estoy desmayado, es porque Dios es grande y me quiere”, agregó.

“Hago un resumen del capítulo de hoy: me fui del Airbnb antes de lo que me tenía que ir porque terminé enojadísimo con la dueña, perdí mis tarjetas de crédito y de débito de vuelta y dormí en la calle ayer”, sintetizó el influencer y luego dio paso a otra serie de stories, ya de día.

“¡Buen día, culeaos! Como verán, 8 de la mañana, caminando en cuero por Barcelona, con una bolsa. Una noche de mierda”, dijo mirando a cámara y con el torso desnudo. “Todo arrancó ayer por la tarde. Estaba caminando por una avenida cheta que hay acá en Barcelona. Venía muy tranquilo, paso por Dolce & Gabbana, veo una bermuda que me gusta. Digo: ‘Me meto y me la pruebo’. Y me quedaba increíble, entonces digo: ‘Me la compro’. Paso la tarjeta y la tarjeta me rebota como diciendo: ‘¿Quién sos? ¿Antonela Roccuzzo?’”, describió con ironía.

Y al salir del local, comenzaron los problemas: “Salgo un toque para llamar al banco y preguntar: ‘Che, ¿estoy flasheando o es que me tienen que autorizar?’. Me siento un toque en la calle y cuando vuelvo a entrar y a pagar, finalmente, me doy cuenta de que no tengo mi carterita… ¿Ubican mi cartera? La de Travis Scott, que es como una cajita feliz marrón. La perdí o, como se dice en la Argentina, me la robaron, porque viste que uno siempre echa la culpa a que le robaron”, reveló Santiago.

Y luego, hizo un recuento de lo que había en su bolso y las cosas que perdió: “Ahí tenía todas mis dos tarjetas de débito y de crédito, que ya las había perdido y me mandaron de Visa dos de urgencia. También perdí las de urgencia y estoy en bochas, ahora. Y también perdí las llaves del Airbnb. Entonces llamo al teléfono de emergencia que me habían dado y no me atendió nadie en toda la noche… y dormí en la calle”, puntualizó.

“En realidad, no dormí en la calle, porque nunca dormí. Pero estuve en la calle llamando a esta piba toda la noche: 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana… sentado en la calle, con el culo cuadrado, con un malhumor”, describió más adelante. “Tampoco tenía tabaco, porque estaba en la cartera… No tenía plata, no podía comprar nada, no podía hacer nada. Fue horrible”, agregó.

Finalmente, a las 10 de la mañana recibió una respuesta por parte de la dueña del departamento y pudo encauzar su día. “Acabo de hablar con las dueñas del departamento… Hablé con Ana, una de ellas, que se despertó con 700 mil notificaciones”, contó e hizo alusión a la ayuda que recibió por parte de sus seguidores, que intentaron contactar a la dueña a través de las redes sociales.

“Le dije: ‘Mirá que fuimos tranqui, yo conozco a mis seguidores y fueron super tranqui, con buena onda, pero realmente no sabía que hacer’. Hablamos media hora por teléfono y es divina. Me pidió disculpas, me contó lo que pasó y listo”, cerró el influencer.

