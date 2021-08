Santiago Cafiero aseguró que las vacunas de Pfizer llegarán en septiembre al país

Compartir

El Jefe de Gabinete detalló quiénes recibirán las dosis del laboratorio estadounidense y dio una versión distinta a la brindada por el ex Ministro de Defensa de cómo se se enteró que debía dejar su cargo para hacer campaña.

A la carrera contra reloj que emprendió el gobierno para que la población de adultos mayores cuente con el esquema completo antes de que termine agosto, se sumó otro frente de batalla con las PASO, sobre todo en la provincia de Santa Fe.

“En agosto vamos a empezar a completar los esquemas. Tenemos más del 50 por ciento de mayores de 60 años con las dos dosis”, aseguró el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero al ser entrevistado en Radio 10.

Al referirse a la variante Delta del coronavirus, que ya registra varios casos en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; Cafiero aclaró que por el momento “la información que tenemos es que Delta viene desde el exterior” por que lo que “es importante estar vacunados así tenemos un escudo protector ante Delta u otra variante”.

Al referirse al acuerdo que el Ministerio de Salud firmó con Pfizer para la compra de 20 millones de vacunas, Cafiero adelantó que la llegada de esas dosis se concretará en septiembre a pesar que el gobierno había evitado dar precisiones y había dicho que el arribo se realizaría antes de diciembre.

“Las vacunas de Pfizer están llegando para septiembre si es que se puede firmar el marco contractual .Ahora hay que firmar el cronograma de entrega. Eso es parte del trabajo que se hace desde el Ministerio de Salud, detalló el Jefe de Gabinete.

Consultado acerca del uso que se le darán a esas vacunas, Cafiero aclaró: “Las vamos a utilizar como a las vacunas de Moderna, para uso pediátrico de entre 12 y 17 con enfermedades prevalentes y luego ampliar ese abanico de vacunas para que lleguen todos los argentinos y argentinas que así lo deseen porque la vacuna es voluntaria”.

En Argentina, el número de menores priorizados son 900 mil pero si sumamos los cargamentos de Moderna y Pfizer, el país recibirá en total 23,5 millones dosis de esos laboratorios estadounidenses (3,5 millones ya están en el país y fueron donadas por el gobierno de EE.UU y las otras 20 millones fueron compradas). Por eso, se descarta que una vez que vacune a toda la población pediátrica sin comorbilidades, el resto será destinado a los diferentes grupos etarios de la sociedad.

Mientras que el Gobierno sigue negociando con los distintos laboratorios del mundo para garantizar que la vacuna llegue a todos los rincones del país, Alberto Fernández no pudo evitar PASO en la provincia de Santa Fe y la interna del peronismo se puso áspera.

Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio no lograron llegar a un acuerdo y ambos dirimirán las candidaturas en las primarias. La provincia es clave porque, además de elegir diputados se ponen en juego tres bancas del Senado, de las cuales el Gobierno busca retener dos y la oposición imponerse para sumar un escaño más.

Desde que Agustín Rossi blanqueó sus intenciones de desembarcar en el Congreso para luego avanzar por su candidatura a la gobernación en 2023, la relación con el gobierno se puso tensa porque el gobierno teme que se rompa la paz que hay en el peronismo santafecino y en la coalición de gobierno.

Y fue el Ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien se lamentó que los candidatos “priorizan el interés individual sobre el colectivo” y puso como ejemplo lo sucedido con Cristina Kirchner. “Lamento que el ejemplo de Cristina (Kirchner) de priorizar el interés colectivo por sobre los individuales no haya llegado a todos los dirigentes”, dijo en alusión a que se bajó de la candidatura a la presidencia para que Alberto Fernández encabezara la fórmula y así ganar las elecciones en 2019.

“No tenemos más para agregar. Lamentamos que Agustín Rossi, que ha sido un Ministro que ha desarrollado una tarea muy significativa no solo en pandemia sino en áreas como lo es el Fondo para la Defensa, ahora busque un destino electoral”, precisó Cafiero, quien además desmintió al ahora precandidato a diputado nacional por Santa Fe.

“Todos sabían que si hacían campaña debían dejar el cargo. El Presidente dijo que quienes emprenden un camino electoral deben dejar sus cargos”, aclaró Cafiero al dar a entender que Rossi no se enteró por TV -como dijo- de esa decisión.

Además, el Jefe de Gabinete despejó otra duda en torno a la candidatura de Rossi ya que se había especulado que integraba una “lista no oficial”. Y dijo: “Los candidatos del Presidente son todos los que están en el Frente de Todos”.

“Mi renuncia está a disposición del Presidente, él me dirá cuando la tengo que efectivizar; y me enteré que tengo que renunciar por la televisión, igual que todos”, afirmó Rossi en radio El Destape la semana pasada. Luego, en una entrevista con Infobae, el funcionario amplió: “(Su salida del gabinete) Es una decisión del Presidente que está basada en un criterio ético y de estricta justicia. A mí no me parece mal que el jefe de Estado quiera que los funcionarios que se van a ocupar de una interna dejen sus cargos para que estos sean ocupados por dirigentes que se dediquen exclusivamente a la gestión. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia el Presidente”.

