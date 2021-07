Santiago Cafiero pidió a los jóvenes que “no bajen los brazos” porque “se empezó a dar vuelta la página”

Compartir

Linkedin Print

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidió a los jóvenes que “no se vayan afuera” del país y “no bajen los brazos”, porque “se empezó a dar vuelta la página, no solo de la pandemia, sino de la desilusión y de la desesperanza del último gobierno, que no generó oportunidades” y que abandonó “un modelo de empleo y desarrollo”.

“Estamos generando nuevas herramientas para que las juventudes tengan una nueva oportunidad, ya que el Estado tiene que estar haciendo eso para todos, y no desvinculándose y dejar que el mercado asigne los bienes y servicios y las oportunidades, porque sabemos que eso fracasa”, dijo Cafiero.

El Jefe de Gabinete habló en el lanzamiento del programa “Te Sumo”, destinado a fomentar la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en pequeñas y medianas empresas (pymes), que se realizó en la sede de la empresa AD Barbieri, ubicada en la localidad de Burzaco, en el partido bonaerense de Almirante Brown.

Del acto, también participaron los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni, además de la primera precandidata a diputada nacional del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz.

Asistieron además la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz; la directora del Instituto Nacional de Juventudes, Macarena Sánchez; el secretario de Interior de la Nación y primer candidato a concejal por el FdT de Almirante Brown, José Lepere y la titular de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec.

“Aquí estamos viendo cómo la industria ha superado la pandemia y ya se encamina a empezar a superar la caída que le supuso el gobierno de Macri”, resaltó el Jefe de Gabinete, quien defendió la gestión sanitaria de Alberto Fernández, y sostuvo que “estamos saliendo adelante” en materia económica, lo que se advierte “en los niveles de empleo y de producción, que están superando a los del 2019”.

Cafiero destacó que “en pandemia vimos con mucha crudeza que la Argentina atravesaba dos crisis: la económica de (Mauricio) Macri, de endeudamiento, aumento de pobreza, el cepo al desarrollo”, en un modelo “que no tenía antecedentes para el país, que tenía un solo justificativo, el ideológico”, junto con la sanitaria.

Advirtió sobre la dimensión del “cepo al desarrollo que significa el endeudamiento que tenemos, generado por el gobierno anterior”, y tras precisar que “en cuatro años deberíamos pagarle al FMI 48.000 millones de dólares”, se preguntó: “¿En qué cabeza cabe que se puede pagar, sin dejar abandonada a la sociedad argentina?”.”Eso lo dejaron firmado, como dice el presidente Alberto Fernández, en un minuto y medio, y de eso nos tenemos que hacer cargo todos”, dijo.

Por eso, el Jefe de Gabinete sostuvo que algunos dirigentes de Juntos por el Cambio “ahora se cambian de domicilio para ver si logran cierta amnesia en la sociedad y que no recuerden el desastre que dejaron hace dos años”, en alusión a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ahora precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

“Es necesario volver a contar esta historia reciente para que no engañen al pueblo argentino una vez más”, juzgó, y manifestó que “se dijo muchísimo, pero no podemos estar contestando permanentemente la cantidad de mentiras que se dicen todos los días, y porque tenemos otra realidad que afrontar”.

Compartir

Linkedin Print