Santiago Caputo se afilió a La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires

Santiago Caputo, asesor presidencial y figura clave en la estrategia política de Javier Milei, formalizó su afiliación a La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires. Su incorporación al partido se produce en un contexto de reconfiguración del espacio libertario tras la expulsión de Ramiro Marra, quien hasta hace pocos días era uno de los principales referentes del bloque en la Legislatura porteña.

La noticia fue anunciada a través de las redes sociales de La Libertad Avanza en CABA, que celebró la adhesión de Caputo con un mensaje de bienvenida. “Bienvenido Santiago Caputo a las fuerzas de @LLA_CABA. Gracias por sumarte al desafío de hacer grande a la Ciudad otra vez”, publicó la cuenta oficial del partido en X. En el mensaje también se agradeció el respaldo del presidente, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el legislador Lule Menem.

La afiliación de Caputo a LLA se produce en un momento de intensa disputa interna dentro del espacio libertario. Su llegada ocurre días después de la expulsión de Ramiro Marra, decisión tomada por la cúpula del partido con el argumento de que el legislador había votado a favor de un incremento impositivo en la Ciudad, lo que fue interpretado como una traición a los principios del oficialismo.

El comunicado oficial de LLA fue tajante: “Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean”. Marra, por su parte, respondió en sus redes sociales con un mensaje breve pero desafiante: “Viva la lealtad. Viva la libertad, carajo. Mañana hablamos”. Hasta el momento, el legislador no ha anunciado su próximo paso político, aunque se especula con la posibilidad de que forme un nuevo espacio dentro de la Legislatura porteña.

Caputo, de la sombra

al centro del escenario

político

Santiago Caputo ha sido descrito como el estratega en las sombras de Milei. Su rol en la campaña presidencial de 2023 fue fundamental para la consolidación del discurso libertario y su éxito en las urnas. Aunque siempre se mantuvo lejos de los focos mediáticos, su influencia en el oficialismo es indiscutible. La decisión de afiliarse formalmente a LLA en la Ciudad representa un movimiento clave en su proyección política.

El vínculo entre Caputo y La Libertad Avanza se remonta a los inicios del partido. De hecho, el asesor presidencial y Ramiro Marra eran amigos desde la secundaria y fue el propio Marra quien presentó a Milei en las oficinas de la consultora MOVE en 2021, lo que llevó a la posterior incorporación de Caputo a la estrategia electoral del ahora presidente.

Sin embargo, con el paso del tiempo, su relación se fue enfriando, en gran medida por la influencia de Karina Milei, quien progresivamente desplazó a Marra de la estructura partidaria.

La disputa con Jorge Macri

y el futuro de LLA en la Ciudad

La afiliación de Caputo a LLA en la Ciudad también tiene un fuerte componente estratégico en medio de la creciente tensión con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La decisión del líder del PRO en la Ciudad de adelantar las elecciones locales a junio generó malestar en el oficialismo nacional, que consideraba clave unificar los comicios para potenciar la candidatura libertaria.