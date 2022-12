Santiago del Estero: Las Leonas perdieron con Países Bajos

En el arranque de la segunda ventana de la FIH Pro League, el seleccionado argentino perdió un largo invicto en el torneo (la última derrota había sido el 1° de marzo de 2020 ante Nueva Zelanda en Christchurch por 5-3) pero, de cara a su segunda presentación de este jueves a las 19.10 ante Gran Bretaña, se quedó con la sensación positiva de una ostensible recuperación en el segundo tiempo frente al mejor equipo del mundo.

A los 4 minutos Países Bajos se puso en ventaja gracias a su fijo. Pien Dicke tomó el rebote de Cosentino y puso el 1-0. Enseguida nomás llegó el segundo golpe. Fue a los 8 cuando Joosje Burg quedo mano a mano con la arquera argentina y no falló en la definición.

A los 19 minutos cuando Yibbi Jansen, una de las mejores arrastradoras de cortos en el mundo, mandó la pelota al «techo» del arco para el 3-0.

A los 28 minutos Agustina Gorzelany marcó su primer gol en la edición 2022-2023 de la FIH Pro League (además fue su primer grito tras el que había dado ante Países Bajos en la final del Mundial) con un corto imparable que vulneró la resistencia de Koning.

Así se fueron al descanso con el descuento y, por supuesto, con otras sensaciones. Por eso no extraño que en el complemento Argentina mejorara muchísimo. Tuvo mejores y más claras situaciones mientras Países Bajos trataba de replegar y acelerar pero las Leonas, al presionar cerca del área rival, anulaban cualquier intento neerlandés.

El resultado no se modificó aunque Argentina mereció más. De hecho, en los números finales tuvo superioridad en penetraciones al círculo (24 contra 18) y en cortos (siete contra cuatro).

