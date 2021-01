Santiago del Estero ratificó la presencialidad en las aulas en la visita de Trotta a la provincia

Compartir

El gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, le ratificó al ministro de Educación, Nicolás Trotta, de visita en Santiago del Estero, la “convicción de avanzar en un calendario escolar 2021 con el retorno de la presencialidad en las aulas”, que tiene fecha para febrero y marzo.

En el marco de una serie de reuniones con los equipos de las 24 jurisdicciones educativas del país, de cara al inicio del ciclo lectivo 2021, Trotta visitó Santiago del Estero, donde recorrió las obras en la Escuela Técnica N°6, junto al vicegobernador Carlos Silva Neder y su par provincial, Mariela Nassif; entregaron aportes del Fondo Covid-19 a directores escuelas y visitaron el taller de verano “Acompañar: Puentes de Igualdad” que se desarrolla bajo el programa provincial Juana Manso.

La entrega de estos aportes son fondos para que las escuelas compren los elementos necesarios para el cumplimiento de la medidas esenciales de seguridad, higiene y salud para el funcionamiento de los establecimientos de acuerdo con el protocolo marco, según se informó durante el acto.

Además detallaron que la distribución de los fondos por escuelas será según la cantidad de alumnos, y van desde $10.000 a $50.000, aportes que complementan la compra que realizó la provincia, en agosto, de más de 3500 kits de limpieza.

Trotta, junto al vicegobernador y la ministra Nassif mantuvieron un diálogo con el gobernador Gerardo Zamora vía zoom, ya que el mandatario local se encuentra aislado por tener coronavirus, y éste le agradeció su presencia en Santiago del Estero así como los aportes realizados al estado provincial para mejorar la infraestructura edilicia de instituciones educativas y por los fondos Covid.

“Te agradezco el aporte a las escuelas en este año donde el desafío es importante porque tenemos que retomar la presencialidad en las escuelas y también agradecer el acompañamiento y que estés presente en Santiago del Estero”, sostuvo el mandatario provincial.

“Para nosotros es muy importante la construcción del consenso para llevarle tranquilidad a todas las familias argentinas, a todos los docentes, en particular a Santiago del Estero, que la presencialidad vuelva a ser organizadora de nuestro sistema educativo, una presencialidad cuidada que es lo que tenemos que transitar entre todas y todos”, indicó por su parte Trotta.

En ese aspecto, resaltó la decisión de la provincia de retomar las clases presenciales el 17 de febrero para los alumnos de los últimos años de la escuela primaria y secundaria, al destacar “la responsabilidad que ha tomado el gobierno de Santiago del Estero de empezar el 17 de febrero por esos niños y niñas y adolescentes del último año del primario y del secundario que han tenido menor nivel de intensidad en el vínculo y no han podido acreditar todos esos aprendizajes necesarios”.

En ese sentido, la titular de la cartera local, Mariela Nassif, confirmó que para el 17 de febrero “definimos un regreso presencial de aquellos alumnos de quinto y sexto de escuela secundaria y séptimo de primaria que no hayan alcanzado sus objetivos, y el 15 de marzo una vuelta a la presencialidad del resto”.

“Nuestro objetivo siempre fue volver a la presencialidad, seguimos trabajando en poner las escuelas en condiciones porque no queremos renunciar a la presencialidad”, dijo, y consideró que la vacunación contra el coronavirus es “una herramienta que nos va permitir ordenar esta presencialidad, que seguramente va a ser artesanal y muy cuidada porque nuestro objetivo es seguir cuidando la salud de alumnos y docentes”.

