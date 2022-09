Santiago del Estero: una nena de 11 años murió al caer de una tirolesa durante una excursión escolar

Compartir

Una nena de 11 años murió tras caer de una tirolesa durante una excursión escolar que realizaba junto a maestros y sus compañeros de quinto grado del Colegio Nuestra Señora de La Salette.

La tragedia ocurrió en el predio ubicado en la localidad de Isla de los Castillos, en el departamento Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. El dueño del lugar y su hijo, que estaba a cargo al momento del accidente, fueron detenidos.

La víctima, de apellido Lazarte Medina, sufrió graves lesiones y traumatismos, y fue trasladada en un auto particular al Centro Integral de Salud de Las Termas, donde se confirmó la muerte.

El fiscal Carlos Vega, que estuvo junto a personal de Criminalística en el camping donde sucedió el trágico hecho dijo a Télam que no saben “si no fue sujetada correctamente o se rompió el arnés”, pero “al hospital la nena llegó con un arnés puesto que fue secuestrado, como así también todos los elementos de la tirolesa para ser sometido a pericias”.

Según las primeras informaciones, la tirolesa tiene 200 metros de largo y más de cinco metros de altura.

Por su parte el medio local Diario Panorama indicó que el accidente ocurrió en el camping privado Ashpa Tisi.

La justicia está investigado si el lugar estaba habilitado o no para brindar este tipo de entrenamiento. ”Ante todos los elementos que tenemos, solicitamos al juez de turno, la detención del dueño del lugar y a su hijo, como así también el secuestro de todo el material del lugar”, concluyó Vega.

