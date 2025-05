Santiago del Estero unifica su elección con la nacional: elegirá gobernador, senadores y diputados

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, alineó las elecciones provinciales con las nacionales para el 26 de octubre.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, se diferenció de la mayoría de sus pares y convocó a las elecciones provinciales el mismo día de los comicios nacionales, el 26 de octubre. Motivado porque la provincia elige gobernador y también senadores nacionales, el mandatario unificó la fecha y serán elecciones concurrentes: con Boleta Única de Papel (BUP) votarán los cargos nacionales y con lista sábana los cargos locales. Zamora no puede presentarse a la reelección y una de las posibilidades es que se presente como candidato a senador nacional por su Frente Cívico, de ahí la estrategia electoral de unificar. Pero por primera vez habrá elecciones concurrentes ya que con la BUP, las elecciones locales se pueden hacer el mismo día pero deben tener sus propias urnas.

El control de Santiago del Estero por parte de Zamora es total. Es el único gobernador al que le responden los tres senadores nacionales de su provincia, dado que el Frente Cívico y el peronismo compiten separados pero están unidos.

Además de elegir gobernador y vice, Santiago Del Estero debe renovar 40 bancas de la Cámara de Diputados provincial, 163 comisionados municipales y dos intendencias (Clodomira y Villa Atamisqui). Estas ciudades eligen autoridades ejecutivas, porque al igual que la provincia tiene el calendario electoral alterado por una intervención. La última intervención federal a Santiago del Estero fue durante la presidencia de Néstor Kirchner en 2004.

Cuando el interventor Pablo Lanusse llamó a elecciones en 2005, Gerardo Zamora ganó por primera vez. Fue reelecto en 2009 y cuando quiso ir por un tercer mandato se lo impidió la Corte Suprema de Justicia. Entonces la candidata fue Claudia Ledesma Abdala, su esposa, que hoy es senadora. Zamora volvió al poder en 2017 y reelecto en 2021. Ahora no se puede presentar a un tercer mandato y en la provincia se especula si volverán a hacer el enroque y Ledesma Abdala será candidata a gobernadora y Zamora a senador nacional.

En ese contexto, unificó la elección local con la nacional, pero los cargos nacionales irán en boleta única de papel. «Tal como lo expresé a principios de Abril de este año, la decisión de la fecha en la que se llevarían a cabo las elecciones para elegir Gobernador y Vice, Diputados Provinciales, Comisionados Municipales, y algunas Intendencias, dependía de la autorización o no, por parte de las autoridades electorales nacionales, para realizaras en forma concurrente con la elección a legisladores nacionales -ya convocada para el mes de Octubre- con requisitos y características especiales, atento a los diferentes sistemas electorales vigentes en el orden nacional y provincial», explicó Zamora en las redes sociales.

Al igual que muchas otras provincias, Zamora impulsa la eliminación de las PASO locales: «La solicitud formal realizada en ese sentido, bajo los mismos fundamentos por el cual, desde Santiago del Estero, impulsamos la eliminación de las PASO, evitando múltiples elecciones en un mismo año, tuvo ya pronunciamiento de la Cámara Nacional Electoral, la que emitió esta semana, una resolución favorable a nuestro pedido».