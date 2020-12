Santiago del Moro dio detalles del regreso de Claudia Villafañe a Mastercherf Celebrity

Compartir

Claudia Villafañe se ausentó varios días de las grabaciones del ciclo Masterchef Celebrity por la muerte de Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre. Con sus hijas Dalma y Gianinna, se encargó de los preparativos del último adiós al Diez: el velatorio que se realizó en la Casa Rosada y el entierro en el cementerio privado Jardín de Bella Vista.

Durante la emisión del ciclo de Telefe, Santiago Del Moro tuvo unas sentidas palabras para la participante y le dio el pésame en nombre de todo el equipo. “Es muy difícil para mí estar aquí parado hoy. Estoy en representación de un montón de compañeros y compañeras que trabajamos todos los días, que armamos este programa, que hacemos este programa que gusta tanto a la familia argentina. Hoy es un día muy especial. Es un día de duelo nacional. Murió el Diego. Y, como todos sabrán, aquí en este programa, prácticamente todas las noches, brilla ella: Claudia Villafañe”, comenzó diciendo el conductor.

A continuación, hizo propia la voz de todo el programa. “Queríamos, obviamente, estar junto a ella, junto a su familia. Y arrancar este programa de esta manera. Simplemente, dándole el pésame y diciéndole que también estamos al igual que ustedes consternados con la noticia de la muerte del Diez”, señaló del Moro, muy emocionado.

En el reality, Villafañe es una de las preferidas del público, de sus compañeros y del jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. Su historia de vida ha generado empatía y admiración y su compañerismo es destacado aún en los momentos más calientes de la competencia. Masterchef Celebrity permitió conocer a la verdadera Claudia Villafañe.

En una entrevista con Intrusos, Santiago adelantó cómo será el regreso de la participante al programa que fue grabado hace un mes: “Ella faltó a dos grabaciones y fue muy emotiva su vuelta. Creo que la vuelta de Claudia se ve la semana que viene. No se hablo mucho del tema cuando ella regresó, se respetaron sus tiempos. En un momento no se sabía si ella iba a volver o no, finalmente ella decidió con los días, agarró el teléfono y dijo vuelvo”.

“Le hizo muy bien volver, creo que a Claudia le hizo bien mostrarse en el programa porque la gente la conoció verdaderamente, para los que no tienen chances o posibilidad de conocerla”, agregó el popular conductor. Cuando le preguntaron si había hablado de Maradona en el ciclo, Del Moro respondió: “Sí, en una de las grabaciones ella le dedicó un plato a Diego que nunca le había hecho”.

Luego, confesó cómo fue la charla previa que tuvieron antes de que ella aceptara formar parte del programa, ya que siempre ha mantenido un perfil bajo: “Cuando hablamos por primera vez le dije: ‘Acá venís como Claudia Villafañe’. Es más yo nunca hablé de Maradona en el programa con ella”.

En una entrevista reciente con Florencia Peña, Villafañe aseguró: “Costó tomar la decisión. No me animaba, la verdad. Me daba miedo no disponer de mis horarios para dedicarme a mis nietos y mis hijas. La primera semana me quería ir porque era todo muy nuevo para mí. Las cámaras, estar con gente de la tele, pero por suerte se armó un grupo divino y ahora quiero seguir avanzando”.

En el ciclo Flor de equipo señaló que sus hijas, Dalma y Gianinna, siempre la apoyaron en su decisión de formar parte del reality: “Están felices de que haya aceptado porque me ven feliz. A las únicas que les pregunté fue a ellas. Cuando me llamaron primero les dije que no, después siguieron insistiendo y bueno, acepté. Sabía que se trataba de un programa de cocina y no se iba a hablar de otras cosas, eso me convenció”.

