Santiago del Moro habló delos lapidarios mensajes en su contra que compartió Wanda Nara

Wanda Nara se encarga de la conducción de Masterchef, el programa de cocina que Santiago del Moro hizo durante la dos temporadas por la pantalla de Telefe. Recientemente, en las redes sociales muchos fanáticos del reality de gastronomía hablaron del buen desempeño de la esposa de Mauro Icardi al frente del programa. Y, como era de esperar, algunos de ellos la compararon con su predecesor.

Lo curioso fue que la mediática se encargó de retuitear en señal de aval los mensajes que hablaban despectivamente de Del Moro, quien siempre se había mostrado muy amable con ella y hasta le había dado su bendición cuando fue convocada para reemplazarlo. “Me gusta más como conduce Wanda Masterchef que Santiago”, decía una internauta en el tuit que compartió la empresaria.

Nara también se encargó de replicar varios posteos en los que la elogiaban directamente, sin hacer ninguna referencia a su colega. “Wanda tratando de ‘muertos de hambre’ al jurado. ¿Vieron los que criticaban? Necesitaba tiempo para soltarse”, decía una seguidora. “Amigo, defenestraron a Wanda diciendo qué carajo hacía en Masterchef y para mí hizo alto laburo”, publicó otra. “Puedo decir que Wanda le pone toda la onda a conducir Masterchef. Como que pareciera que empatiza con los concursantes”, comentó alguien más.

Luego de llegar de sus vacaciones, Santiago fue consultado sobre los mensajes en su contra que la conductora compartió en sus redes. “Con ella tengo la mejor. No pasa nada”, le dijo el presentador a Alejandro Castello, cronista del ciclo LAM que encabeza Ángel de Brito por la pantalla de América.

Cuando le consultó si había visto el ciclo de cocina, Del Moro respondió: “Anoche lo vi un poquito. Llegué de vacaciones el otro día. A mí me encanta Masterchef. Me encantan los chicos. Wanda me encanta también. Tengo la mejor”. Respecto a los tuits que había compartido su colega, señaló: “No sé. Eso preguntáselo a ella, no a mí. Yo no contesto cosas que no digo yo. Lo demás, ni me interesa”.

Por otra parte, Santiago había sido noticia porque se rumoreó que él ya no seguiría al frente de la nueva temporada de Gran Hermano, prevista para estrenarse antes de fin de año. Entre las versiones que explicarían el desacuerdo, se habló de que “los escándalos recientes en Telefe lo incomodaron mucho”, en relación a lo ocurrido con Marcelo Corazza y Jey Mammon.

Otro de los argumentos que se utilizaron para dar por ciertos esos rumores, se referían a lo complicado de los horarios del animador. El ciclo de Telefe contaba con cinco emisiones diarias, muchas de ellas terminadas después de la medianoche, en tanto que su clásico espacio radial, El club del Moro, comienza a las 6 de la mañana, lo que obliga al conductor a llegar a los estudios alrededor de las 5.

Las especulaciones molestaron sin dudas a Del Moro, quien a través de un mensaje en su cuenta de Twitter directamente expresó: “Es todo mentira”, para luego también volcarse a Instagram y dejar allí un texto también escueto pero que tranquilizó a sus seguidores, quienes desde un principio lo apoyaron en ese nuevo desafío en la pantalla chica.

“Para todos los que me preguntan, muy feliz en Telefe ya estamos trabajando en la nueva edición de GH. Se viene algo espectacular”, anticipó el conductor Sin lugar a los comentarios de pasillo que pueda haber, dejó en clara la situación tanto con el reality como con el canal en el que se emitía. Casualidad o no, horas después desde la misma red social compartió la denominada “Frase de la pizarra” que suele destacar en su programa radial. Allí podía leerse: “No permitas que nadie te arruine el día (es tuyo)”.

