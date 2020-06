Santiago Maratea habló de su polémica participación en “El precio justo” por fumar marihuana en el baño de Telefe

Compartir

Santiago Maratea causó un escándalo durante su visita a El precio justo, y no fue precisamente por su desempeño en el programa de Lizy Tagliani. Durante los últimos días se conocieron videos del instagrammer y conductor de Generación perdida fumando marihuana en el baño de Telefe.

El influencer fue invitado al canal para participar del ciclo de juegos y, tras su comportamiento, debió intervenir el personal de seguridad. “Estoy enojado y me vine a fumar al baño”, dijo Maratea, quien estaba contrariado porque la producción le pidió que se saque el buzo para poder grabar, dado que la prenda llevaba muy visible su marca.

En medio de las repercusiones, Santiago hizo su descargo a través de Instagram Stories: “Prefiero fumar porro y no matar gente como tu abuelo”, sostuvo junto a la fotografía donde se muestra con un cigarrillo encendido en su boca. Esta respuesta tenía que ver las palabras de Augusto Tartúfoli, que en el programa Confrontados lo calificó de “nabo” y comparó a la actual generación con la de su abuelo, que a los 28 años de edad estaba en la guerra.

Pero, ayer el tema continuó cuando el joven visito Los ángeles de la mañana y fue consultado por Ángel de Brito y su panel sobre lo sucedido. “Tiene que ver la naturalización. Yo fumo porro todo el tiempo, lo hago en mi casa, cuando voy a un evento o hasta cuando voy a comer con mi viejo”, comenzó diciendo el joven que justificó estos dichos con un tema de educación por parte de los padres.

“Te educan con un miedo a algo que cuando lo conoces lo terminás perdiendo. Yo pensaba que si fumaba un porro me iba a morir en dos horas o que me iban a violar hasta que me di cuenta que no. Y ahí es cuando una generación piensa que la otra está equivocada”, continuó.

Consultado si este tema lo habló con sus padres, Maratea se sinceró y lanzó: “Mi viejo se largo a llorar. Y me dijo ‘Yo me peleo con amigos por el porro y ahora me peleo con vos’. Y yo le dije ‘dejá de pelearte con la gente’. Se pusieron mal y quisieron que vaya a rehabilitación”. “Hay un montón de drogas y todas son consumidas. Si la droga fuera algo que exista, el hombre la inventaría””, confió el influencer.

“Yo arranque a fumar cuando tenía 20 años y mis viejos me veían muy chico todavía. Arranque a trabajar, me fui a vivir solo, me independice y mis viejos soltaron porque entendieron que una cosa no tiene que ver con la otra. Mi vieja me pidió que le compre la revista THC para entender un poco más”, reconoció Santiago.

“A mi no me interesa y no me afecta lo que piensa el otro sobre mis acciones. En la radio donde trabajo no me impiden fumar, pero igual no lo hago. Nunca probé alguna otra droga que no sea marihuana porque la marihuana me calma”, concluyó el joven sobre algunas críticas que recibió tras su paso por el ciclo de entretenimiento de Telefe.