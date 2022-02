Santiago Maratea recaudó una cifra millonaria para ayudar a combatir los incendios en la provincia de Corrientes

Compartir

Un importante grupo de figuras del espectáculo se encargaron de difundir por redes sociales las diferentes campañas de donación de recursos para ayudar al combate contra los incendios en la provincia de Corrientes. Fiel a su costumbre solidario, Santiago Maratea inició la acción a que se sumó Eugenia La China Suárez y se puso a disposición para la colecta. También, Virginia Gallardo, Lourdes Sánchez, Pablo Lezcano, Paula Chaves, Flavio Mendoza, Alejandra Maglietti, Silvina Escudero, Soledad Pastorutti, entre otros, colaboraron desde sus redes.

“Mi plan era salir pero Corrientes se está prendiendo fuego, hay que arrancar todo esto ya porque se está prendiendo fuego todo ahora mismo”, inició su campaña en las últimas horas por las redes el influencer para ayudar a combatir los incendios forestales que hace semanas vienen azotando a dicha provincia y que consumieron más de 780 mil hectáreas. Además, miles de animales perdieron la vida y otros están con graves heridas.

Maratea explicó la difícil situación que está viviendo dicha provincia que se encuentra hace semanas sufriendo terribles pérdidas por el avance de las llamas: “Aparte de eso hay un montón de animales afectados”. Además, en sus videos Santiago admitió que se comunicó con unos bomberos voluntarios de San Miguel, quienes necesitan una camioneta que rondaría entre los seis millones pesos, aparte necesitan una bomba de agua y mochilas. También se puso en contacto con un grupo de veterinarios, quienes están recolectando medicamentos e insumos para atender a los animales afectados.

En ese sentido, pidió la colaboración de sus seguidores para recaudar 250 mil pesos para la compra de los elementos anteriormente mencionados y en 45 minutos compartió que juntó tres millones de pesos. Horas más tarde, Maratea comunicó que superaron los cinco millones de pesos y se recaudó para la compra de “todo lo que necesitaba el Consorcio del manejo del fuego”. Su próximo objetivo es juntar plata para la compra de la camioneta y los medicamentos para los animales. Sin embargo, minutos después de las 13 de d ayer, el influencer sorprendió al mostrar una captura de los recaudado hasta el momento: más de 41 millones de pesos. “Esto se está descontrolando”, admitió ante semejante número.

A las cuatro y media de la tarde, utilizó su cuenta de Twitter para hacer otro anuncio: “Bueno, en cuanto a lo que es bomberos, vamos a comprar 4 camionetas con autobombas. Una para los bomberos de San Miguel, otra para los de Loreto, otra para los de Beron de Astrada y otra para los de Saladas”, señaló. Exactamente una hora después, actualizó la cifra de lo recaudado: 84 millones de pesos. “El primer link lo subí hace 16 horas”, escribió sorprendido en sus stories.

Además, de Maratea hay otros famosos y artistas que se sumaron a la campaña y en sus redes pidieron ayuda para Corrientes y colaboración para los bomberos, animales y familias afectadas por los incendios.

Hasta el momento son 11 las provincias que colaboran con Corrientes para frenar las llamas y está previsto que Tucumán concrete en los próximos días la ayuda anunciada.

A los más de 600 socorristas argentinos, entre bomberos voluntarios y brigadistas capacitados en incendios forestales, también se sumaron 100 efectivos de las Fuerzas Armadas y del Ejército Argentino, personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (Snmf) y 1.500 bomberos voluntarios y policías locales, según detalló la Dirección de Defensa Civil.

A la par, se tendieron docenas de redes solidarias, tanto para ayudar a las organizaciones de bomberos voluntarios como para proteger a la fauna autóctona, que se ve amenazada en su hábitat. El espíritu de colaboración a nivel nacional es total y son muchos los que participan de las colectas organizadas por diferentes empresas y ONGs.

Sin embargo, la ayuda no es suficiente y el fuego ya consumió 850 mil hectáreas. “Hoy está colaborando muchísima gente. Hay bomberos de toda la Argentina y ayer entraron bomberos de Brasil a la zona de Santo Tomé porque los incendios no solo están en el Estero del Iberá y alrededores sino también en los campos, las plantaciones y las cañadas”, precisó a TN Walter Drews, intendente del Parque Provincial Iberá.

“Está colaborando todo el país pero no alcanza para resolver el problema”, se lamentó Drews, quien describió que hay frentes de fuego de hasta 4 km que son muy difíciles de combatir porque hay campos donde se complica el acceso.

