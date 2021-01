Santiago Pedro Darraidou empieza su carrera como DT en Tierra del Fuego

Compartir

Linkedin Print

La Secretaría de Deportes y Juventud presentó formalmente este martes por la tarde en el gimnasio Jorge Muriel al flamante head coach de los seleccionados provinciales de vóley, Santiago Darraidou, quien se incorporó al staff de entrenadores y será el responsable de los dos equipos (femenino y masculino) que competirán en las próximas ediciones de los Juegos EPADE y Juegos de la Araucanía.

El reconocido ex jugador de la Selección Argentina de vóley se desempeñará como el jefe máximo de los seleccionados provinciales de vóley, marcando un lineamiento general de trabajo a los entrenadores principales de cada equipo, con los cuales mantendrá un contacto permanente y realizará un seguimiento de todos los jugadores y jugadoras.

Darraidou llegó a la provincia el pasado fin de semana y ya estuvo entrenando con el seleccionado en una concentración que se realizó en la capital provincial, mientras que ahora permanecerá en la ciudad de Rio Grande hasta el viernes entrenando con el equipo en las instalaciones del gimnasio del colegio provincial Haspen.

La presentación formal de Darraidou contó con la presencia del Secretario de Deportes y Juventud, Carlos Turdó y del Subsecretario de Deportes, Gabriel Coto, quienes se mostraron muy satisfechos con la llegada e incorporación de Darraidou al equipo de la Secretaría.

Darraidou expresó su alegría ante este nuevo desafío en su carrera y dijo “estoy aquí por iniciativa y las charlas que mantuvimos con Gabriel Coto con quien hablamos sobre el desarrollo del vóley. Por suerte ya conocía la provincia, analicé la propuesta y rápidamente nos pusimos de acuerdo. La idea es poder brindar toda mi experiencia y tratar de que los chicos puedan ir creciendo y aprendiendo más sobre la disciplina”.

Asimismo se confirmó la participación del seleccionado provincial en la Liga Nacional A2 de vóley que se disputará a fines de febrero en la Villa María. Al respecto, dijo que “la intención es que los chicos puedan hacer una experiencia y lleguen con varios partidos a las competencias regionales que serán en noviembre. No vamos a exponer a los chicos en una competencia que es muy complicada, es por eso que vamos a trabajar también con un grupo de adultos que serán parte de una base que nos ayudarán a potenciar a los más jóvenes”.

El subsecretario Gabriel Coto confirmó que serán 32 equipos los participantes de la Liga A2. Tierra del Fuego Vóley participará dentro de la Zona 3, junto con Liniers de Bahía Blanca, San Lorenzo de Bs. As., Trinitarios de Villa María, Libertad de San Juan, Instituto Pellegrini de Tucumán, Echagüe de Paraná y Lafinur de San Luis.

Compartir

Linkedin Print