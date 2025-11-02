Santilli, el nuevo ministro de Interior: cómo fue el ofrecimiento de Milei, qué dijo Macri y el proyecto bonaerense

Diego Santilli fue designado ministro del Interior, cargo que estaba vacante tras la renuncia de Lisandro Catalán. Lo anunció el propio presidente Javier Milei a través de las redes sociales, y luego de reunirse con el asesor Santiago Caputo en la quinta de Olivos, residencia a la que arribó el diputado nacional pasadas las 19 para interiorizarse en su nueva tarea.

“Me sorprendió el llamado del Presidente”, reconoció Santilli, antes del encuentro con el Jefe de Estado. “Hare lo que tenga que hacer para ayudar a concretar las reformas que la argentina necesita”, completó.

Según supo Infobae, Santilli recibió el llamado de Milei cuando regresaba de ver correr a su hijo en el TV Pista en Paraná. “Es una clara señal de amplitud. Tiene excelente relación con la mayoría de los 24 gobernadores. Menos con Kicillof al que enfrentó en 3 elecciones y le ganó en 2. Construyó una gran relación con Karina Milei primero, y con el Presidente después. También conoce a Santiago Caputo desde hace varios años”, indicaron.

El nombre de Santilli como posible ministro ya circulaba en varios despachos de Casa Rosada, sobre todo tras el sorprendente triunfo electoral en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Esta medida se enmarca en el contexto de un nuevo cortocircuito entre Milei y el líder del PRO, Mauricio Macri, que ayer cuestionó en duros términos la salida de Guillermo Francos y la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete. Francos se había convertido, en el último tiempo, en un intermediario entre ambos.

Desde el PRO, y consultado por este medio, descartan que la designación de Santilli se trate de un acuerdo de partidos, sino de un arreglo personal, como ocurrió en su momento con Patricia Bullrich, cuando fue convocada para ser ministra de Seguridad. “Hubo cero consulta”, indicó a Infobae un importante dirigente de PRO. La jura será mañana.

“Gracias Presidente Milei por la confianza y por pensar en mí para este desafío. Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones. Y lo voy a hacer como lo hice toda mi vida. Dejando cuerpo y alma en la cancha, dando siempre lo mejor de mí y trabajando en equipo. Con todos”, señaló Santilli en X.

Y agregó: “Estamos en un momento único. Los argentinos eligieron, de manera contundente, seguir por el camino de la libertad y avanzar en las transformaciones que necesitamos para construir un futuro de crecimiento, desarrollo y prosperidad”.

Horas después de la oficialización, Macri celebró la llegada de Santilli al gabinete nacional. Cerca del expresidente cuestionaban los pergaminos de Catalán para el rol de un Ministro del Interior.