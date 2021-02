Sao Paulo anunció a Hernán Crespo como su nuevo DT: la frase que utilizó el club para presentarlo

Compartir

Linkedin Print

Después de su primera experiencia como entrenador en Banfield, Hernán Crespo llegó a Defensa y Justicia y logró hacer historia con la consagración de la Copa Sudamericana 2020 tras vencer en la final que se disputó en el estadio Mario Kempes, de Córdoba, a Lanús.

Al poco tiempo de la celebración del primer título internacional, el propio DT anunció su renuncia del Halcón de Florencio Varela. Pretendido por varios importantes equipos del fútbol sudamericano, finalmente llegó la confirmación de que Crespo será el nuevo entrenador del Sao Paulo, uno de los clubes más potentes de Brasil.

Así lo confirmó la entidad paulista a través de sus diferentes cuentas en las redes sociales. Utilizando el hashtag #CorazonTricolor, la publicación estuvo acompañada por una frase del propio ex delantero de la selección argentina. “Donde no llegan las piernas va a llegar el corazón”, se puede escuchar a Crespo en un audio ilustrado con el mítico estadio Morumbí de fondo.

Según anunció el club, Crespo firmo por dos años y llegará acompañado por los siguientes integrantes del cuerpo técnico: Juan Branda (asistente técnico), Alejandro Kohan y Gustavo Sato (preparadores físicos), Gustavo Nepote (preparador de porteros) y Tobías Kohan (analista de rendimiento).

“Luego de una evaluación muy técnica, cuidadosa y juiciosa, en la que consultamos a diferentes profesionales, entendemos que Hernán Crespo encaja perfectamente en lo que pensamos para São Paulo. Tiene un historial de victorias, fue un gran atleta y es un entrenador muy prometedor. Tendremos un comandante con mentalidad ganadora y ADN paulista”, dijo el presidente Julio Casares.

Sao Paulo, ganador de tres títulos de la Copa Libertadores, estuvo en la búsqueda del nuevo líder del primer equipo tras el alejamiento de Fernando Diniz. Según indicó en los últimos días la prensa brasileña, directivos del club paulista tuvieron una charla virtual con el ex delantero de River para ofrecerle dirigir al primer equipo. Los que representaron en la reunión al Tricolor Paulista fueron el propio Casares y Carlos Belmonte, un personaje fuerte en el área de fútbol del club que ganó seis campeonatos del Brasileirao en toda su historia.

Es importante remarcar que, además de Crespo, otro de los candidatos a dirigir al conjunto paulista había sido el ex entrenador de Boca e ídolo de la institución Guillermo Barros Schelotto. Otro de los nombres que había aparecido como candidato fue el de Miguel Ángel Ramírez, que hasta el año pasado dirigió a Independiente del Valle. Como DT del equipo ecuatoriano, el español ganó el título de la Copa Sudamericana en 2019 luego de vencer en la final única a Colón de Santa Fe.

Junto a ellos, el portugés André Villas Boas, que renunció hace pocas semanas del Olympique de Marsella luego de un conflicto con la dirigencia, había sido otro de los apuntados, pero su alto contrato habría sido un impedimento para su llegada al fútbol de Brasil.

Hernán Crespo arribará a un conjunto que no tiene el mejor presente. En el pasado reciente, viene de quedar eliminado en la fase de grupos de la última Copa Libertadores y luego no avanzó en la Copa Sudamericana, justamente eliminado por Defensa y Justicia camino al campeonato. Este escenario provocó una crisis interna que derivó en el despido de Diniz como DT.

Ahora, con Marcos Vizolli como interino, el conjunto paulista marcha en la cuarta posición del Brasileirao: suma 59 puntos, producto de 16 triunfos, 11 empates y siete derrotas, y se ubica a siete unidades del Inter de Porto Alegre, el líder del certamen. El dato saliente es que hace siete encuentros que no consigue una victoria. La última fue en diciembre del año pasado ante Fluminense en Río de Janeiro.

Compartir

Linkedin Print