Saporiti indicó que la película «Granizo» visibilizó la importancia de estar bien asesorados por un PAS

Ernesto Saporiti, integrante de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Formosa, indicó que la ficción de la reciente película “Granizo” en la que una compañía se niega a responder por los daños causados por este siniestro a un taxi, aunque se tenía una póliza “todo riesgo”; muestra lo importante que resulta al momento de elegir una cobertura el estar asesorado por un productor asesor de seguros, porque a su entender son los únicos capaces de evaluar y explicar fehacientemente que tipo de protección se debe elegir para cada situación.

Así explicó que un granizo inesperado puede dejar el auto maltrecho, y también a la economía familiar. Sólo por sacar algunos «bollos» de la chapa hoy piden $ 60.000 a $ 120.000 en los talleres, según la gravedad. Pero el gasto puede ser bastante mayor si también quedaran cristales rotos.

Saporiti comentó que ahora que el tema está instalado, sería importante mencionar qué pasaría realmente ante una granizada: quiénes no tendrían la cobertura, quiénes sí y con qué límites. Y entendió que queda la duda general sobre si en la vida real, ¿un seguro «todo riesgo» puede no cubrir granizo?

Aun asi, Saporiti indicó que generalmente en los seguros todo riesgo el granizo siempre está cubierto. Según el caso, podría tener una franquicia (cierto monto del arreglo que deberá pagar el asegurado) o un límite (un máximo a cubrir). Pero la compañía no puede excluir ese siniestro de la póliza.

Además, dicen en APASFOR que fuera de la ficción difícilmente un taxista podría verse en esa situación ya que «para taxis el mercado no suele ofrecer coberturas de todo riesgo”.

También comentó que «no hay en el mercado argentino seguros todo riesgo con exclusión de granizo. La regulación lo impide. Distinto es el caso de los seguros contra terceros».

Igualmente Saporiti siguió explicando que fuera de los esquemas de todo riesgo, que suelen ser los más caros, la cobertura de granizo se considera un agregado optativo a la de daños parciales por accidente. Es un adicional que las compañías pueden o no ofrecer, y que el asegurado puede elegir si pagarlo o no.

«Aunque no se contrate contra todo riesgo, el granizo se puede incluir en otras coberturas. No obstante, dependiendo de la elección del cliente, pueden existir limitaciones o exclusiones», especifico.

También comentó Saporiti que en la calle conviven, así, situaciones muy diversas. Hay seguros de terceros que excluyen el granizo, pero otros lo tienen con franquicia y límite, y hay algunos «premium» que protegen sin franquicia ni tope (hasta la suma asegurada, que debería ser similar al valor actual del auto).

“Ocurrida una granizada, de hecho, podrá haber gente con seguros de terceros muy completos que no deba pagar ni un peso por los arreglos, y otros automovilistas con «todo riesgo» que sí necesiten poner $ 35.000 o $ 50.000 de su bolsillo (la franquicia) para que le cubran el resto”, agregó Saporiti.

Saporiti finalizó sosteniendo que para entender cuál es la propia situación lo ideal es conversar con su productor asesor de seguros y leer la póliza, para verificar si figura o no la cláusula adicional, y con qué condiciones y límites.

