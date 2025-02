Sarmiento compartirá zona con 9 equipos

La CAB oficializó el formato de disputa de la Liga Federal 2025, que contará con una participación de 110 clubes divididos en siete conferencias: Norte, Sudeste, Sur, Oeste, Centro, Litoral y Metropolitana. Sarmiento de Formosa compartirá la Zona B de la Conferencia Norte con otros 9 equipos de esta parte del país.

El torneo, que será transmitido en su totalidad por Basquet Pass y estará integrado por un número récord de 110 equipos, comenzará el 7 de marzo con un partido inaugural a designar.

Formato de competencia

Cada conferencia tendrá su propia estructura de competencia, con fases regulares y playoffs internos para determinar los equipos que avanzarán a la siguiente etapa. Todos los playoffs se disputarán en formato 1-2, con ventaja de localía para el equipo mejor ubicado en la fase regular.

Conferencia Norte:

19 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona. El 9° de la Zona A y el 9° y 10° de la Zona B, concluyen su participación en el torneo.

Zona A (9 equipos): Red Star BBC, Hindú BBC, Talleres de Tafí Viejo, San Martín, Belgrano de Tucumán, Club Nicolás Avellaneda, Concepción BB, Asociación Mitre y Asociación Civil Nicolás Avellaneda.

Zona B (10 equipos): Hércules, Deportivo Santa Sylvina, Hindú, Club Domingo Faustino Sarmiento, CAPRI, Club Deportivo y Social Tokio, Club Bartolomé Mitre, Atlético San Lorenzo de Monte Caseros, AMAD Goya y Club San Martín de Curuzú Cuatiá.

Primera ronda de playoffs:

P1: 1° VS 8° | P2: 2° VS 7° | P3: 3° VS 6° | P4: 4° VS 5°

Segunda ronda de playoffs:

1° zona A vs 4° zona B | 2° zona A vs 3° zona B | 1° zona B vs 4° zona A | 2° zona B vs 3° zona A.

Etapa interconferencias

y ascensos

Los cuatro mejores equipos de cada conferencia avanzan a la etapa interconferencias, con excepción de la Metropolitana, que clasificará ocho equipos. La localía en esta fase se definirá por el porcentaje de victorias en la fase regular.

En cuanto a los ascensos, los equipos pertenecientes a la Liga de Desarrollo o Liga Argentina competirán con un roster específico y no tendrán derecho a ascender de categoría.

Listas de buena fe y

cambios tácticos

Los equipos deberán presentar su lista de buena fe antes del 21 de febrero de 2025. Las plantillas contarán con un máximo de 25 jugadores, con cupos específicos para fichas mayores y juveniles. Se permitirán dos recambios tácticos hasta el 15 de abril, mientras que luego de esa fecha solo podrán realizarse modificaciones por lesión hasta el inicio de los playoffs interconferencias.