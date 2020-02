Sarmiento de Chaco perdió con San Martín en el duelo de punteros del NEA

Compartir

Pese a remontar un partido que le fue adverso la mayor parte del tiempo, Sarmiento lo cerró mal, y en su estadio, perdió 78 a 73 ante San Martín de Curuzú Cuatiá.

El alero del local Damián Pineda con 22 puntos fue el goleador de la noche, en tanto que el interno Luis Argañaraz con 19 fue el que más sumó en el aguerrido equipo visitante, que ahora manda en soledad en la tabla de posiciones.

Sintesis

Sarmiento (73): Martín Cequeira 8, Andrés Duval 3, Mauro Coronel 4, Damián Pineda 22, Facundo Brizuela 14 (FI). Bruno Álvarez 0, Fortunato Rolfi 11, Matías Acosta 9, Martin Pérez Douthat 2. DT: Eric Rovner. AT: Mauro Rivarola.

San Martin (78): Marco Diez 9, Damián Peruchena 18, Fabricio Rebbechi 7, Gabriel Frencia 9, Luis Argañaraz 19 (FI). Ariel Romero 5, Fernando Peruchena 8, Martín Bonja 3. DT: Carlos Miño. AT: Fabián Noguera.

Parciales: 11-15 / (18-21) 29-36 / (24-17) 53-53/ (20-25) 73-78.

Árbitros: Juan Camaño y Ángel Zorondo. Comisionado Técnico: Hugo Bonnet.

Estadio: “Raúl Alejo Gronda”, del Club Atlético Sarmiento.

El «rojo» logró su

segunda victoria

consecutiva en la temporada

Jugando un gran segundo tiempo, Atlético Saladas superó notablemente como visitante a Cultural de Santa Sylvina, Chaco, por 76-96 y consolidó su momento de mejoras en el Torneo Federal de Básquetbol, División NEA. “Leo” Strack con 24 puntos fue el máximo anotador de la noche, secundado por el “Gringo” Núñez que marcó 18; en el local se destacó César Avalle con 19 unidades. El encuentro se disputó en el estadio “Norberto ´Coco´ Viñeta” y a primera hora también registró el triunfo del local 21-18 por el 3×3.

Síntesis

Cultural (76): E. Segovia 6, G. Araujo 9, C. Avalle 19, A. Soria 10 y G. Kravacek 16 (F.I.) L. Arold 2, F. Gómez Brocal 3, S. Calderón 6, M. Campoya 3, E. López 2. No ingresaron E. Ramírez y J. González. DT: José González – AT: Favio Viñetta – P.F.: Gastón Quintana García.

Atlético Saladas (96): M. Miérez 12, L. Strack 24, L. Solís 11, F. Grutzky 16 y G. Frencia 11 (F.I.), J. Thorp 0, G. Spikerman 4, M. Núñez 18, N. Álvarez 0. No ingresaron: Jeremías Fernández, M. Samaniego y A. Niveyro. DT: Bruno Chareun – AT. José Naón.

Progresión: 19 – 21/ 40 – 48/ 62 – 72/ 76 – 96.

Árbitros: Iván Huck Braner y Guido Estigarribia. C. Técnico: Alejandra Moreno.

Estadio: Norberto “Coco” Viñetta, Centro Cultural.