Sarmiento e Independiente igualaron en un partidazo

Independiente visitó a Sarmiento en el Eva Perón de Junín por la primera fecha en la Zona B del Torneo Clausura 2025 y empató 2-2.

El Rojo de Vaccari se estrenó en el torneo con las ilusiones renovadas. En el Apertura quedó eliminado en semifinales a manos de Huracán y en el camino hasta este primer partido perdió a Álvaro Angulo, pieza importante en el primer semestre, durante el mercado de pases.

También incorporó nombres interesantes para terminar el 2025, con Leo Godoy y Mazzantti que comenzaron como titulares este primer partido en Junín, mientras que Pussetto todavía no está a punto para la acción.

En cuanto al juego, a Independiente le costó y no mostró una versión similar a la que terminó el primer campeonato. Sarmiento, con poco, logró complicar al Rojo, capitalizando cada falla en defensa.

Así fue como llegó el primer gol del partido: a los 33′, Ardaiz abrió el marcador para el verde tras una mala salida de Marcone y una definición cruzada que venció a Rey, quien antes había sacado una buena pelota.

El complemento inició con otra cara para Independiente, que en menos de un minuto llegó al empate tras una genialidad de Cabral, que encontró a Godoy con un pase profundo. El lateral, que se filtró bien en el área, envió el centro al medio con un toque de primera y allí Ávalos logró el empate ante Lucas Acosta.

La alegría duró poco para el Rojo. A los 55′, Giménez puso el 2-1 de Sarmiento con un golazo, gracias a un remate de volea desde afuera del área que dejó a Rey sin oportunidades.

Cuando la efectividad de Sarmiento parecía suficiente para lograr la victoria, Independiente consiguió empatar gracias a la pelota parada. Ávalos la bajó de cabeza hacia el segundo poste y allí apareció Loyola, quien con un segundo remate de cabeza decretó el 2-2 definitivo.

El Rojo tuvo la chance más clara en los pies de Hidalgo, pero no pudo concretar. Además, el VAR no llamó por un posible penal y se terminó el encuentro.

En la última jugada, Independiente casi consigue el tercer gol en una acción en la que el equipo de Avellaneda reclamó penal sobre Hidalgo, pedido que no prosperó.

Tras esta igualdad, Independiente disputará su segundo partido en el Clausura ante Talleres, ahora dirigido por Tevez, en Avellaneda. Por su parte, Sarmiento será visitante de Godoy Cruz en Mendoza.