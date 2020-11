Sarmiento igualó en un nuevo cotejo preparatorio

Compartir

Sarmiento volvió a igualar en cero, ahora ante Mitre de Santiago del Estero en un nuevo cotejo amistoso. Entre los suplentes cayó por 2 a 0. El sábado, enfrenta a San Martín de Tucumán y pega la vuelta.

Sarmiento se midió este jueves por la mañana en un nuevo cotejo amistoso ante Mitre de Santiago del Estero, en el predio auxiliar del conjunto santiagueño. Entre los equipos titulares igualaron 0 a 0, y Raúl Valdez, volvió a colocar la formación que utilizó el último sábado en el Estadio Centenario en el clásico ante For Ever, con la presencia del zaguero Tomás Berra, que llegó recientemente, en lugar de Emanuel Córdoba, que luego ingresó en el segundo tiempo.

Hay que recordar que Brian Berlo está lesionado y no fue parte de la delegación que viajó a Santiago del Estero, al igual que el delantero Sebastián Parera, que están en pleno proceso de recuperación.

Hasta aquí de los tres partidos que jugó Sarmiento, dos ante For Ever y éste ante Mitre, sólo convirtió un gol entre los titulares y fue el que conquistó el “Tanque” Luis Silba, en el primer duelo clásico que se jugó en el “Gigante de la Avenida”.

Entre los suplentes el “Decano” cayó por 2 a 0, con los tantos de Rivadeneira y Sayavedra. Este sábado, nuevamente en horario matutino, enfrentará a San Martín, en Tucumán, y tras el cotejo retornará a Resistencia para continuar su preparación de cara al inicio de la última parte del Federal “A”.

Titulares

Mitre (0): Fernando Pellegrino; Rubén Zamponi, José San Román, José Torres y Rodrigo Tapia; Jonathan Duche, Germán Voboril, Juan Mercier y Ezequiel Cérica; Facundo Juárez y Adrián Toloza. DT: Darío Ortiz.

Sarmiento (0): Juan Ignacio Carrera; Maximiliano Paredes, Tomás Berra (ST Emanuel Córdoba), Franco Verón y Federico López; Ricardo Tapia, Claudio Cevasco y Nicolás Quiroga; Gonzalo Cañete, Luis Silba y Alexis Bulgarelli. DT: Raúl Valdez.

Suplentes

Mitre (2): Yair Bonín; Lucas Pérez, Franco Flores, Pablo Cortizo y Nicolás Goitea; RodrigoSayavedra, Nicolás Benavidez, Mariano Rivadeneira y José Ingratti; Ignacio Charparín y Santiago Riera (Arnaldo González). DT Darío Ortiz.

Sarmiento (0): Joaquín Mattalía; Maximiliano Méndez, Emanuel Córdoba, Nelson Ibarlucea (Ramiro Domínguez) y Mauricio Campolongo; Maximiliano Acevedo, Gonzalo Alarcón y Sergio Sagarzazu; Ángel Piz (Cristian Almirón), Joel Vargas y Juan Torres. DT: Raúl Valdez.

Goles: 10PT Mariano Rivadeneira (M); 20ST Rodrigo Sayavedra (M). Estadio: complejo San Marcos, de Mitre.

