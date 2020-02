Sarmiento se quedó con el duelo de formoseños

Compartir

Linkedin Print

En un partido de trámite parejo sobre todo en el cierre del mismo, pero con un trámite que dominó en mayor medida el equipo local, Sarmiento derrotó a Sol de América por 84 a 77 en el barrio San Martín de nuestra ciudad capital.

El goleador del juego y la figura del mismo fue Alejandro Spalla que marcó 27 puntos y bajó 11 rebotes en casi 27 minutos de juego. En el local también vale destacar la tarea de Tobías Gómez con 13 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias y de Maximiliano Ríos que marcó 13 puntos.

En Sol de América que tuvo una reacción clave en el segundo tiempo vale destacar las actuación de Javier Cáceres con 16 puntos y 12 rebotes y de Luciano Cárdenas con 15 puntos y 9 rebotes.

Fue una victoria más que importante para el equipo de Felix Medina que se repuso de la derrota del viernes en Goya ante AMAD y que cortó de esta manera una racha de dos derrotas en fila.

Sol de América por su parte cerró la semana con una victoria y una derrota y se mantiene expectante por meterse en la lucha de arriba.

Los resultados del fin de semana

-Sol de América 97 vs. Sarmiento de Chaco 93.

-AMAD 83 vs. Sarmiento de Formosa 76.

-San Martín de Curuzú Cuatía 73 vs. Cultural de Santa Sylvina 66.

-Sarmiento de Chaco 95 vs. Atlético Saladas 87.

-Sarmiento de Formosa 84 vs. Sol de América 77.

-San Martín de Curuzú Cuatía 68 vs. Cultural de Santa Sylvina 56.

Posiciones: San Martín de Curuzú Cuatía 24, Sarmiento de Chaco 23, Sarmiento de Formosa 23, AMAD 21, Sol de América 20, Cultural de Santa Sylvina 17 y Atlético Saladas 16.