Sarmiento y San Martín no se sacaron diferencias

Fue 1 – 1, con goles de “Toto” González para el “Deca” y Vicedo para los formoseños. El elenco chaqueño deberá jugar la Reválida, definiendo cinco partidos de visitante y cuatro de local.

Sarmiento igualó en el Centenario. El “Decano” no se sacó diferencias con San Martín y empató 1 a 1, por la 18ª fecha de la zona Norte del Torneo Federal “A”.

El equipo dirigido por Marioni deberá jugar la Reválida (el martes se sortea el fixture), sabiendo que disputará cinco partidos de visitante y cuatro de local.

El partido

Comienzo intenso, con Sarmiento poniéndose en ventaja rápidamente. Al minuto de juego, “Toto” González encontró la pelota afuera del área y sacó un derechazo a la ratonera, siendo imposible para el “1” de los formoseños. 1 a 0 el “Deca” arriba.

El equipo de Marioni fue amplio controlador del partido, con una delantera movediza y un medio campo firme conducido por Bacas y González, que tuvo el segundo nuevamente con un remate de afuera del área y el travesaño le dijo que no. San Martín poco y nada, sin encontrarle la vuelta al partido y sin poder retener a Max Pared y “Toto”, que están muy lúcidos.

El tiempo fue pasando y San Martín comenzó a generar más llegadas y arrinconando a Sarmiento, que se fue quedando sin juego y llegadas.

Los formoseños avanzaron y el empate llegó en el cierre de la primera parte. Filtraron por arriba la pelota para Matías Vicedo, que solo y en posición dudosa definió mano a mano ante Yacaruso. 1 – 1 a los 41’.

Un primer tiempo que fue más para el local que para San Martín, que encontró en gol y nada más. Sarmiento fue de mayor a menor y pagó caro el no meter algún tanto más cuando podía. Por eso, se fueron empatados al descanso.

Ya en el complemento, un partido más chato y disputado. Sarmiento no fue el mismo y le costó generar juego. A San Martín le gustaba el empate y replegó líneas, para neutralizar al medio campo del “Deca”, que había sido el dolor d encabeza en la primera parte.

Marioni mandó a la cancha a Sosa y Montenegro para buscar generación, pero poco y nada fue lo que encontró. La mejor fue de Rodrigo Montenegro, que luego de gambetear varios jugadores se internó en el área y lo terminan derribando antes que defina, pero para Gil no fue nada y siguió la jugada.

Síntesis

SARMIENTO 1: Germán Yacaruso; Rodrigo López Alba, Ezequiel Gnemmi y Carlos Di Pietro; Leonel Niz, Tomás Bacas, Cristian Almirón y Matías Ayala; Gonzalo González; Hernán González y Max Pared. DT: Roberto Marioni.

SAN MARTÍN 1: Oscar Maidana; Blas Finardi Niz, Lautaro Brienzo, Dylan Leiva y Agustín Griego; Alejandro Aquino, Alejandro Benítez, Gervasio Núñez y Oscar Chiquichaño; Mauro Siergiejuk y Matías Vicedo. DT: Martín Martos.

Goles: 1PT Gonzalo González (S). 41PT Matías Vicedo (SM).

Cambios: 20PT Rolando Serrano por Lautaro Brienzo, ST Federico Haberkorn por Matías Vicedo (SM), 15ST Santiago Piccioni y Carlos Arriola por Carlos Di Pietro y Matías Ayala (S), 26ST Matías Sosa y Rodrigo Montenegro por Cristian Almiron y Max Pared (S), 26ST Fabrio Illanes por Alejandro Benítez (SM), 35ST Rodrigo Giménez por Gonzalo González (S), 40ST Brian Peralta por Alejandro Aquino (S).

Árbitro: Mariano Gil. Asistentes: Luciano Díaz y Sergio Pérez. Cuarto: Diego Ocampo. Cancha: estadio Centenario.