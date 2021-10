Sarmiento y San Martín recibieron la segunda fecha de la OBPL

Compartir

Este fin de semana se jugó la 2 Fecha del torneo de la OBPL (Organización de Básquet de Primera Libre) La fecha se desarrolló en dos estadios, San Martín y Sarmiento. En cada uno de los estadios se jugaron cuatro partidos en la jornada del sábado 23 de octubre.

Cancha del Club San Martin :

-Liga Femenina de Primera: Franjeados (39) vs Sarmiento (24).

-Categ.Maxi Basquet: Franjeados (29) vs Mucha Sed (31).

-Maxi Básquet: Contadores (23) vs Los Jevos (48).

-Primera Libre: AFTERSON (45) vs Kings (35).

Cancha Club Sarmiento:

Primera Masculina Libre:

-La Paz (66) vs Alas Negras (40) equipo que viene de Misión Tacagle

-Tanineros (57) vs Picapiedras (43)

-Franjeados (53) vs Solenses (43)

-Mucha Sed (54) vs Savio (45).

Corrientes Básquet tuvo un mal

último cuarto y perdió con Ferro

En el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Liga Femenina de Básquetbol, las chicas de Corrientes Básquet no pudieron con las locales de Ferro Carril Oeste, y terminaron cayendo por 54 a 46.

En su segunda presentación las chicas de Corrientes Básquet no tuvieron el mismo rendimiento en el su debut, y cayeron ante las anfitrionas de Ferro Carril Oeste en el mítico estadio «Héctor Etchart» por 54 a 46. Las dirigidas por Renato Novatti tuvieron un flojo último cuarto (8-18), que resultó determinante en el desenlace de un juego que era parejo. En la franquicia correntina se destacó la tarea anotadora de Valentina Numa con 8 puntos.

