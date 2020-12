Satisfacción de FEHGRA Formosa por la habilitación de bares y restaurantes

Compartir

Locales gastronómicos de la ciudad capital de Formosa fueron habilitados por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 para atender durante los días feriados de lunes 7 y martes 8 de diciembre.

Al respecto, el presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) Seccional Formosa, Matías Orozco, consideró que la medida “es muy satisfactoria” y aseguró que “en el 90 % de los todos locales” cumplen con los protocolos de atención al público, pero que “siempre hay personas que creen que pueden estar fuera de la regla y hacer lo que quieran”.

Ante ello, llamó a la responsabilidad ciudadana y a respetar los protocolos sanitarios establecidos en consenso entre la provincia y los privados.

El empresario gastronómico evaluó que la habilitación “ayuda mucho ya que son dos más para trabajar a los tres que ya venimos abriendo; y con una respuesta muy buena de la gente teniendo en cuenta que se abonaron los sueldos y próximamente se viene el aguinaldo. Es una medida muy satisfactoria para nosotros”.

De esa forma, indicó que los bares y restaurantes de la ciudad capital de Formosa podrán atender en el horario corrido desde las 7 hasta la 1 de la madrugada, bajo estrictos protocolos de atención al público.

En ese sentido, comentó que los protocolos del total de negocios “en el 90% lo cumplen, donde los clientes se han acostumbrado lo mismo que los empresarios”, no obstante, aclaró que “siempre hay personas que creen que pueden están fuera de la regla y hacer lo que quieran”.

Y por esta razón, añadió que desde la Cámara que preside “venimos trabajando haciendo hincapié en la responsabilidad de cumplir con las medidas porque además los protocolos no son difíciles de cumplir y no generan gastos”, pero “si es necesario tener mucho interés a la hora de vigilar su cumplimiento en el día a día para generar un hábito”.

Justamente, ante las infracciones que se labraron en los controles en la noche del pasado sábado, recalcó el titular de FEHGRA Formosa que “todos hemos firmado un convenio de corresponsabilidad como lo había dicho el ministro Jorge Ibáñez, entonces debemos trabajar en pos de que los protocolos se cumplan”.

Por último, las Cámaras que agrupan en la provincia a los empresarios hoteleros y gastronómicos durante esta semana mantendrán una reunión con la mesa del Consejo COVID-19, donde se evaluará lo que se está haciendo y ver qué medidas se pueden adoptar para esta actividad

