Scaloni: «A Leo a veces no hay necesidad de arriesgarlo»

La Selección Argentina derrotó 1-0 a Ecuador y el director técnico Lionel Scaloni analizó el partido en conferencia de prensa. Además, el DT palpitó la Copa América y contestó sobre el estado de algunos de sus jugadores, entre ellos Lionel Messi, que arrancó desde el banco de suplentes.

El entrenador de la Selección se mostró conforme con la actuación del equipo y remarcó la importancia de medirse con rivales competitivos, como el de esta noche: «Me pareció un buen partido de parte nuestra y también de Ecuador. Fue muy intenso como para ser un amistoso. Sabemos muy bien lo que son los rivales sudamericanos y es un buen equipo. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer: intentar dominar, crear situaciones».

La ausencia de Messi

en el once titular

y otros recaudos

Como era de esperarse, la prensa interrogó a Scaloni sobre la ausencia de Lionel Messi en el once titular. Al respecto, el DT explicó: «A Leo a veces no hay necesidad de arriesgarlo. Todos jugaron el tiempo que creímos conveniente. Priorizamos cuidarlos para que lleguen de la mejor manera».

El entrenador fue consultado por la falta de Nachuel Molina ante Ecuador y explicó: «Estos partidos siempre tienen riesgos, que pueden ser las lesiones o los contratiempos. Intentamos que no sucedan. En algunos casos, como el de Nahuel Molina, no queríamos arriesgarlo, no está al cien por cien. Del resto estamos contentos. Quedan pocos días para hacer la lista final y la haremos en base a lo que creemos que es mejor para la Selección. Siempre duele dejar chicos afuera, pero en este caso lo haremos pensando en lo que necesita el equipo».

Las «desobediencias

de Cuti Romero

Ángel Di María hizo el gol del triunfo, pero los laureles se los llevó Cristian Romero. El zaguero apareció en la zona de ataque para asistir a Fideo y se lució. Sobre el lujozo pase del hombre de Tottenham, Scaloni dijo con una sonrisa cómplice: «A veces le decimos que no vaya al Cuti, pero va igual».

Y prosiguió para describir con orgullo lo sucedido ante Ecuador: «Sacó su gen, ese que había mostrado en Atalanta, con sus cabalgatas. Mostró potrero. Transmite confianza y no lo podemos cortar».

¿Cuándo saldrá la

lista definitiva para

la Copa América?

Hay incertidumbre y ansiedad por conocer quiénes serán finalmente los 26 jugadores que jugarán la Copa América con la Selección Argentina y Scaloni le contestó a la prensa sobre la difícil decisión que le toca tomar.

«Para dar la lista vamos a esperar hasta después del partido contra Guatemala. No tiene mucho sentido darla antes. Es un contratiempo para lo que queden afuera, pero es lo que hay», aclaró el DT.