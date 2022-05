Scaloni anunció prelista para la Finalissima de la selección argentina contra Italia

Compartir

De cara a lo que será la “Finalissima”, el partido que protagonizarán Argentina e Italia en el estadio de Wembley el próximo miércoles 1 de junio, Lionel Scaloni citó a 35 jugadores en una prelista que dio a conocer la AFA. En la nómina, se destacan el regreso de varios que no venían siendo parte de las últimas convocatorias y una novedad particular, ya que podría ser parte de la nómina final que dará Roberto Mancini, seleccionador de la Azzurra.

La sorpresa es que el entrenador de la selección argentina llamó a Marcos Senesi, el ex defensor de San Lorenzo que hoy milita en el Feyenoord de la liga de los Países Bajos, y tiene pasaporte italiano. De esta manera, si se confirman los rumores de una posible citación de Mancini, quedará en manos del jugador de 25 años la decisión de elegir qué camiseta querrá vestir en la próxima convocatoria.

Por su parte, Scaloni volvió a citar a Paulo Dybala. El atacante de la Juventus, que en los próximos días quedará libre y su futuro es incierto, se sumará al plantel que viajará con destino a Inglaterra para completar varios entrenamientos antes de enfrentarse al último campeón de la Eurocopa, pero que no logró la clasificación al Mundial de Qatar 2022 tras perder en el repechaje europeo contra Macedonia del Norte.

Es importante destacar que Dybala vuelve tras disputar su último encuentro el 1 de febrero de 2022, cuando Argentina le ganó 1-0 a Colombia con gol de Lautaro Martínez en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Otro de los regreso que se consumaron fue el de Nicolás Domínguez, el mediocampista del Bologna, de Italia, y el de Lucas Alario, la referencia de ataque que milita en el Bayern 04 Leverkusen y que había desaparecido de los llamados del DT de la Selección tras la triple fecha de octubre de 2021, cuando el ex River Plate fue suplente ante Paraguay y Perú.

La “Finalissima” emulará a la recordada Copa Artemio Franchi 1993 que se llevó a cabo en Mar del Plata entre el campeón de la Copa América del 91 (Argentina) y de la Eurocopa 92 (Dinamarca). Esta intercontinental de países también tuvo lugar por primera vez en 1985, cuando Francia (campeón Eurocopa 84) venció 2-0 a Uruguay (campeón Copa América 83) en el Parque de los Príncipes, París. Ahora, tras el nuevo acuerdo entre Conmebol y UEFA, la cita entre argentinos e italianos será el 1° de junio, a partir de las 16.45 (hora argentina), en la mítica cancha de Londres.

Más allá de estar citado, habrá que ver qué sucederá con Cristian Romero. Es que el marcador central del Tottenham sufrió un golpe en la cresta ilíaca ante Liverpool y no fue citado por Antonio Conte para el clásico ante Arsenal de este jueves que terminó con triunfo para los Spurs por 3-0. “Cuti Romero se pierde lo que resta de la temporada por una lesión en la cadera, producto de un golpe que sufrió ante Liverpool”, confirmó el DT italiano. Habrá que ver cómo se dará su evolución para sumarse al plantel argentino.

De cara al estreno mundialista, resta por confirmarse cómo será la agenda de amistosos que le seguirán al duelo ante los italianos en Inglaterra. Con el duelo suspendido ante Brasil en Australia, el entrenador del seleccionado albiceleste busca rivales para sumar minutos de juego rumbo a Qatar.

