Scaloni deberá armar el equipo de Argentina para recibir a Brasil

La Selección Argentina derrotó por 1-0 a Uruguay y quedó a un paso de clasificarse al Mundial 2026, lo que podría concretar en el próximo clásico con Brasil por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas, para ese compromiso, Lionel Scaloni tendrá que definir un equipo, al que se le sumó una baja más y espera por una pieza clave.

Una baja más

para Argentina

El equipo nacional tendrá apenas dos días para preparar el clásico sudamericano, luego del entrenamiento abierto a beneficio de Bahía Blanca. Lo que ya se sabe es que a las ausencias de Lionel Messi (molestia en el aductor izquierdo), Paulo Dybala (será operado y se perdería el resto de la temporada europea), Lisandro Martínez (sse recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda), Gonzalo Montiel (desgarro), Giovani Lo Celso (lesión muscular) y Lautaro Martínez (lesión muscular), se sumó la de Nicolás González, quien fue expulsado en el final del encuentro en Montevideo.

No obstante, el jugador de Juventus no había sido titular ante Uruguay, por lo que Scaloni podría repetir toda o casi toda la formación, si así lo quisiera. Lo que es poco probable ya que, el regreso de Rodrigo De Paul es el cambio casi seguro frente a Brasil. El técnico adelantó en conferencia que estará disponible para el martes, luego de ser preservado por una sobrecarga muscular.

Para el ingreso del Motorcito, los candidatos a dejar su lugar son Leandro Paredes o Thiago Almada, aunque también podría ser Giuliano Simeone.

¿Qué otras variantes podría hacer Scaloni? Con todos los lesionados en el plantel, no le sobran opciones. Además, por la trascendencia del partido, no sería el mejor momento para experimentar.

Si quiere darle un acompañante a Julián Álvarez en la delantera, Ángel Correa fue quien ingresó en el estadio Centenario. Luego, si las cosas marchan bien, podría darle minutos a algunos de los jóvenes como Nico Paz o Benja Domínguez.

Argentina tendrá dos entrenamientos formales para definir el once con el que irá en busca de la clasificación al Mundial. En principio, la base sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul/Leandro Paredes/Thiago Almada (tres para dos lugares), Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Julián Álvarez.

Cuándo juegan

Argentina con Brasil

La Selección Argentina recibirá a Brasil el martes 25 de marzo, en el estadio Monumental de Buenos Aires desde las 21:00 (ARG/URU/CHI), 19:00 (COL/ECU/PER)