Scaloni dio la lista para los amistosos que jugará Argentina antes de la Copa América

El entrenador argentino citó a 29 futbolistas de cara a los partidos frente a Ecuador y Guatemala en la previa del torneo a jugarse en EEUU

Cuando resta un mes para el estreno de la selección argentina en la Copa América, Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de cara a los dos amistosos previos que jugará el combinado nacional en los Estados Unidos en la previa al torneo que se jugará del 20 de junio al 14 de julio.

El entrenador campeón del mundo citó a 29 futbolistas para que estén disponibles de cara a los dos encuentros. El domingo 9 de junio, la Albiceleste jugará ante Ecuador en el estadio Soldier Field de Chicago. Acto seguido, el viernes 14 su rival será Guatemala en la ciudad de Washington DC, en el FedEX Field. Hay que recordar que la lista para la Copa América será de 26 jugadores.

De los futbolistas que llamó Scaloni, hay que destacar el regreso de Lionel Messi, que estuvo ausente en los duelos que Argentina disputó en la ventana de amistosos FIFA en el mes de marzo pasado frente a El Salvador y Costa Rica debido a una lesión que se produjo durante un encuentro con Inter Miami. El ex Boca Leo Balerdi, de gran temporada en Olympique de Marsella, se sumó a la convocatoria.

Por otra parte, hubo un cambio en los arqueros: se mantienen Dibu Martínez, que cerró una gran temporada en el Aston Villa con la clasificación a la Champions League, junto a Franco Armani y el que volvió a ser convocado fue Gerónimo Rulli en lugar de Walter Benítez, que viene de consagrarse campeón de la liga de los Países Bajos con el PSV.

Otro de los nombres rutilantes que no estará presente en los duelos ante el Tri y el equipo centroamericano es Paulo Dybala. El volante de la Roma fue suplente en el triunfo ante el Genoa (1-0) e ingresó cuando restaban 27 minutos para el final, pero en el cierre tuvo que salir -ingresó Kristensen- y el club no informó si fue a causa de una lesión.

Es importante recordar que Argentina es cabeza de serie del Grupo A y el jueves 20 de junio disputará su primer juego en el Mercedes Stadium, la casa del Atlanta United en la MLS, frente a Canadá, que le ganó el repechaje a Trinidad y Tobago. El camino en la zona seguirá el martes 25 ante Chile en uno de los recintos imponentes del deporte estadounidense como lo es el MetLife de New Jersey, sede de la final del certamen en 2016 que consagró al elenco trasandino como bicampeón de América tras ganar por penales. El último duelo de la fase de grupos para la Selección será el sábado 29 ante Perú en el Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins de la NFL.

¿Cómo seguirá el cronograma de los campeones del mundo en caso de avanzar de ronda? Para su futura planificación, ya se sabe que de terminar en el primer o segundo puesto del grupo, Argentina jugará el jueves 4 o viernes 5 de julio en Texas: será en los estadios de Arlington o Houston. Si el conjunto de Messi y compañía sigue en carrera y accede a las instancias decisivas, ya conoce su sede de semifinales: jugará una vez más en el MetLife de New Jersey (9 o 10 de julio). Por último, la final de la Copa América se jugará el 14 en Miami. En caso de caer en semifinales, el duelo por el tercer puesto será el día anterior (sábado 13) en Charlotte, un estadio imponente en la costa Este.

Entre los datos salientes del sorteo, hay que remarcar que como Argentina es A1 y Brasil D1 en el bombo de los cabezas de serie, solo se podrán encontrar en una hipotética definición por el título. Es decir que podría haber una reedición del clásico sudamericano en la final como sucedió hace casi tres años en lo que fue el recordado 1-0 de Ángel Di María que le dio la consagración al seleccionado celeste y blanco.

La lista de convocados

para los amistosos

previos a la Copa América

Franco Armani – River Plate (Argentina)

Gerónimo Rulli – Ajax (Países Bajos)

Emiliano Martínez – Aston Villa (Inglaterra)

Gonzalo Montiel – Nottingham (Inglaterra)

Leonardo Balerdi – Marsella (Francia)

Germán Pezzella – Betis (España)

Nicolás Otamendi – Benfica (Portugal)

Cristian Romero – Tottenham (Inglaterra)

Nicolás Tagliafico – Lyon (Francia)

Lucas Martínez Quarta – Fiorentina (Italia)

Lisandro Martínez – Manchester United (Inglaterra)

Nahuel Molina Lucero – Atlético Madrid (España)

Marcos Acuña – Sevilla (España)

Valentín Barco – Brighton (Inglaterra)

Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen (Alemania)

Rodrigo De Paul – Atlético de Madrid (España)

Leandro Paredes – Roma (Italia)

Alexis Mac Allister – Liverpool (Inglaterra)

Enzo Fernández – Chelsea (Inglaterra)

Giovani Lo Celso – Tottenham (Inglaterra)

Guido Rodríguez Betis (España)

Valentín Carboni – Monza (Italia)

Lionel Messi – Inter Miami (EEUU)

Nicolás González – Fiorentina (Italia)

Alejandro Garnacho – Manchester United (Inglaterra)

Ángel Di María – Benfica (Portugal)

Julián Álvarez – Manchester City (Inglaterra)

Lautaro Martínez – Inter de Milán (Italia)

Ángel Correa – Atlético de Madrid (España)