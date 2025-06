Scaloni explicó por qué salió Messi en el empate de Argentina contra Colombia

‘Al final creo que es una muy buena prueba de carácter, nos vamos conformes’, analizó Scaloni

El entrenador de Argentina destacó la actitud a pesar de que su equipo no jugó de la mejor forma en el 1-1 ante Colombia.

En un partido caliente, Argentina luchó y empató 1-1 con Colombia en el Estadio Monumental, por fecha Nº16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Después, en conferencia de prensa, Lionel Scaloni dejó sus sensaciones del partido y el camino de la Albiceleste, ya con el primer puesto y la clasificación asegurados.

Con este resultado, Argentina alcanzó 35 puntos luego de 16 jornadas (llevaba cuatro triunfos en fila), mientras que Colombia llegó a 22 unidades, quedando en la sexta posición pero alejándose del repechaje (Venezuela, con 18, a falta de dos fechas). En septiembre, la Albiceleste recibirá a Venezuela y cerrará con Ecuador en Quito.

Scaloni fue claro en el Monumental: «En el primer tiempo no encontramos el funcionamiento, pero al final el fútbol no es sólo jugar bien. En el segundo tiempo el equipo cambió la dinámica y tuvimos situaciones. Estoy muy satisfecho con el segundo tiempo del equipo. Sabemos que la entrega la tenemos y no hay que perderla. Se vienen partidos importantes de aquí en adelante, que lo sigan haciendo, que lo repitan. El equipo sacó su lucha y la gente se lo reconoció en el final».

«Argentina llevó siempre el peso del partido, no fue Colombia. No estuvimos fluidos, la cancha estaba rapidísima, como nunca. Ellos hicieron su partido, con jugadores con mucha clase, y fue duro. Y la gente nos dio una mano alentando, gritando. Nos vino muy bien al quedarnos con un jugador menos y pudimos levantar», admitió.

«El rival hace su partido y busca forzar al rival. ¿Que Ríos le dijo a Otamendi que no está para correr? Bueno, mejor no opino… Ellos plantearon un partido luchado, físico, lo que les convenía. Con Ecuador fue parecido, y ganamos con gol de Leo Messi de tiro libre sobre el final. Hoy se dieron cuenta de que cuando uno habla no es que se pone el cassette, es real que las Eliminatorias son muy difíciles», agregó.

«Leo no iba a salir y al final salió cerca del final. Me dijo que era mejor que saliera él y entonces decidimos cambiarlo. Lo bueno que siempre mostramos, con 10 y sin Messi, que seguimos buscando, no dando una pelota por perdida. Eso nos deja muy satisfechos», contó el DT, quien lo sacó a 13 minutos para el cierre de los 90 reglamentarios.

«¿Por qué no entró Mastantuono? Creímos que el partido era para que entraran Giuliano Simeone y Nico González. Igual muchos no pudieron entrar. Escucha y tiene ganas de aprender, él tiene un largo camino por delante», explicó.

«Thiago Almada volvió a responder bien, después le pedimos que jugara más por adentro. No tiene miedo a pedir la pelota y es para nosotros una gran aparición. También Leandro Paredes estuvo muy bien, en forma. Cuando tiene que ponerse el overol, se lo pone. Mucho juego nuestro pasa por él cuando está en la cancha, rindió muy bien», analizó Scaloni.

«El Mundial de Clubes me suena que será espectacular, con los mejores equipos y jugadores del mundo. Boca y River dejarán todo, darán todo como siempre, como cada argentino. Y por algo son los dos más grandes de Argentina. Ojalá les vaya bien a los dos», comentó.

«Colombia tiene gran equipo y menos puntos de los que se mereciera. Nosotros volvimos a dar una enorme muestra de carácter. No sé si somos el equipo al que todos le quieran ganar, pero seguimos firme, peleando siempre. Tenemos jugadores que hacen lo que se les pide, se adaptan a distintos sistemas y situaciones», contó.

«El balance de esta doble fecha fue bueno y siempre hay cosas positivas y negativas para evaluar. Hubo chicos que fueron probados en Chile, nos quedaron ganas de ver a otros hoy, pero no es fácil. Ya habrá más tiempo para verlos», remató.