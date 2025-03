Scaloni hizo el recorte y hay sorpresas en la lista de la Selección Argentina

El entrenador del combinado nacional borró a varios jugadores que estaban preseleccionados.

La Selección Argentina se prepara para lo que serán sus próximos dos encuentros correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay y Brasil. En este sentido, el cuerpo técnico, encabezado por Lionel Scaloni, está terminando de definir la nómina de convocados para la doble fecha. Aunque el entrenador, hace algunas semanas, ya había brindado una prelista, hizo un recorte sobre la misma y desafectó a cuatro jugadores.

Aunque hay algunas exclusiones que son bastante obvias, puesto que Scaloni solamente quería hacerles saber que están siendo seguidos muy de cerca por el CT de la Albiceleste, también hubo varias sorpresas entre los que sí quedaron. Por otro lado, hay dos jugadores importantes de la Selección Argentina que no jugarán ante la Celeste y la Canarinha, uno por motivos físicos y otro por cuestiones futbolísticas.

Hablamos de Giovani Lo Celso y Alejandro Garnacho, quienes sufrieron el recorte que realizó el DT del combinado nacional. El volante del Betis, que viene de recuperarse de una lesión, todavía no está al 100 % y por eso el entrenador consideró que lo mejor era que siga con su recuperación en Andalucía. Por su parte, el Bichito quedó desafectado luego de que al cuerpo técnico no le convenciera su bajo nivel en los últimos meses jugando para el Manchester United.

Por otro lado, Francisco Ortega y Claudio Echeverri también se quedaron fuera de esta convocatoria. El exlateral de Vélez posee mucha consideración por parte de Scaloni, aunque cree que este no es el momento adecuado para que se sume a la Selección Argentina. Por su parte, el Diablito llegó hace muy poco al Manchester City y todavía no ha sumado minutos, por lo que en la Albiceleste piensan que es mejor que continúe con su adaptación en Inglaterra.

Finalmente, los grandes ganadores en la lista de convocados del equipo nacional parecen ser Santiago Castro, Benjamín Domínguez y Máximo Perrone, quienes eran piezas cantadas para sufrir el recorte, pero finalmente formarán parte del plantel. Por su parte, es una gran noticia la vuelta definitiva de Paulo Dybala, quien está jugando a un nivel impresionante en la Roma y quiere volver a ganarse la confianza de Lionel Scaloni.