Scaloni: «No nos faltan jugadores para la Copa América, sino que nos sobran»

Fue más, demostró su jerarquía y goleó. La Selección Argentina, en su primer amistoso del año, le ganó por 3-0 a El Salvador en Filadelfia, sin Lionel Messi por lesión. Y el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, quedó satisfecho con la tarea y las señales del equipo.

El seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022 tuvo algunos cambios que probó Scaloni, quien igual metió en el once titular a su base. Eso lo hizo para hacer pruebas y seguir viendo opciones con vistas a la Copa América a jugarse a mitad de año en Estados Unidos. En el siguiente duelo, el martes próximo contra Costa Rica, nuevamente sin Messi, su capitán, emblema y figura, probará más alternativas en el equipo.

«Pienso hacer más cambios en el próximo partido ante Costa Rica», comentó sin vueltas, consciente de que él y su cuerpo técnico necesitan seguir observando y sacando conclusiones.

«No nos faltan jugadores para la Copa América, sino que nos sobran. Es un problema muy lindo armar esa lista, pero pueden cambiar muchas cosas, así que no descartamos nada. Siempre pensaremos en lo mejor para el equipo», afirmó Scaloni en conferencia de prensa en Filadelfia.

«El Salvador tiene fases donde presiona bien. En dos oportunidades nos pusieron en dificultad. Le deseo lo mejor porque es un país que me ha abierto las puertas», explicó.

«Siempre se busca en este tipo de partidos darle la posibilidad a algunos chicos que no venían jugando seguido, o buscar otras variantes. Estamos contentos, en líneas generales creo que se hizo un buen partido. Los jóvenes que queríamos ver, han cumplido», remarcó el técnico.

La sequía goleadora de Lautaro Martínez también fue tema de consulta y Scaloni aseguró: “No charlo sobre si hace gol o no, hablo otras cosas. No me preocupa porque Lautaro la mete en su equipo y ya la va a meter acá, pero él está muy bien físicamente y, en cuanto a juego, nosotros estamos tranquilos».

Por su cuenta, Rodrigo De Paul fue clarito: «Lo más importante es que Scaloni está acá con nosotros para seguir adelante».