Scaloni probó un equipo con varias sorpresas de cara al duelo de la Selección ante Chile

“Soy el entrenador de una de las selecciones más importantes del mundo. Necesitamos ser protagonistas y demostrar que queremos jugar bien y ganar, pero prometer algo me parece que no corresponde”, había dicho Lionel Scaloni cuando se instaló en el predio de la AFA, unos días antes de contar con el plantel que afrontará los próximos compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar y la Copa América que (por el momento) se disputará en Brasil.

El plantel argentino cumplió un nuevo entrenamiento de cara al partido de mañana contra Chile, y la principal novedad se basó en el equipo que paró el DT con varios cambios respecto a los últimos encuentros que se desarrollaron frente a Perú y Paraguay.

Lo más llamativo se presenta en el arco, dado que el estratega optó por Emiliano Martínez, quien se perfila para tener su oportunidad como titular (luego ingresó Franco Armani en el 11 ideal). Además, Juan Foyth, de gran presente en el Villarreal, se ubicó como lateral derecho para acompañar a Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella en la zaga central; mientras que Lisandro Martínez jugó por izquierda lo que hace suponer que Nicolás Tagliafico deberá esperar entre los suplentes.

En el mediocampo probó un esquema que mezcla el sacrificio con la creación. La presencia de Leandro Paredes, Marcos Acuña y Rodrigo de Paul acompañaron a la ofensiva compuesta por Lucas Ocampos (con más sacrificio para el retroceso), Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Scaloni no contó con el grupo completo, dado que Sergio Agüero fue el último en sumarse debido a su presencia en la final de la Champions League y su viaje a Cataluña, donde firmó con el Barcelona hasta junio de 2023, con una cláusula de salida de 100 millones de euros.

En su llegada al aeropuerto de Ezeiza, el Kun dijo que los jugadores “siempre” quieren jugar, pero advirtió que “debería ser en un lugar seguro para todos”, al referirse a la posible disputa de la Copa América en Brasil.

En declaraciones realizadas ante la prensa, el delantero expresó su alegría “por poder jugar junto a Leo Messi, en la Selección”. “Ahora tendré la oportunidad de compartir el mismo club. Siempre hablo con él, pero lo que hablo es secreto”, advirtió.

Consultado sobre la situación de la pandemia, el futbolista dijo que “lamentablemente en la región está todo colapsado” y recordó la importancia del cuidado personal que deben tener los ciudadanos. Por lo tanto, con respecto a la posibilidad de jugar en Brasil la Copa América, señaló: “Está todo complicado y habrá que ver qué se resuelve, pero recién escuché que piensan cerrar las fronteras. Los jugadores siempre queremos jugar, pero habría que jugar en un lugar seguro. Los organizadores del torneo tuvieron mucho tiempo para planificar un lugar seguro y lamentablemente no lo hicieron”. El goleador surgido en Independiente se sumó de inmediato a la concentración y se estima que no será de la partida en el primer cruce frente al combinado andino.

Por su parte, Lucas Alario volvió a entrenarse de manera diferenciada junto a Nicolás González. El plantel completó el tercer entrenamiento con la mayoría de los 33 futbolistas convocados. La preparación comenzó el miércoles con 28 futbolistas y la burbuja se completó con el arribo de Agüero.

