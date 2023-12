Scaloni ratificó su postura con respecto a la continuidad: «Nada ha cambiado desde aquel día»

El entrenador de la albiceleste, dialogó con la prensa española en la previa del duelo entre Atlético Madrid y Lazio por Champions League. Insistió con la idea de continuar reflexionando acerca de su futuro al frente del equipo nacional. Estos dichos coinciden con la postura que expresó en Brasil y luego del sorteo de la Copa América.

Lionel Scaloni tiene en vilo a todos los seguidores de la Selección Argentina. El entrenador tricampeón con la Selección Argentina ratificó esta tarde en Madrid su postura acerca de su continuidad como seleccionador del combinado albiceleste.

En diálogo con Movistar Fútbol en el Metropolitano de Madrid donde asistió a presenciar el duelo entre el Atlético de Madrid de “Cholo” Simeone y Lazio por la última fecha de la fase de grupos de Champions League, el DT lanzó: “En todos los procesos hay momentos para parar la pelota, pensar, marcar metas y empezar a pensar en lo que viene y saber si somos capaces como cuerpo técnico de seguir probando lo que logramos, que es el objetivo».

Para sentenciar: “En eso estamos todavía y nada ha cambiado desde aquel día”. Con el término “aquel día” hace referencia a la noche del 22 de noviembre cuando en plena conferencia de prensa tras el partido ante Brasil deslizó: “Ahora queda parar la pelota, pensar. Tengo muchas cosas que pensar. Necesito pensar mucho que voy a hacer, no es un adiós. Pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir. Estos chicos lo ponen difícil. Se lo diré al presidente y a los jugadores. Este equipo necesita un entrenador que tenga toda la energía puesta en la Selección”.

“No es un adiós pero necesito pensar qué voy a hacer”, reflexionó el DT oriundo de Pujato e insistió una y otra vez en su orgullo “por este grupo, porque pedimos que compitiera después de perder con Uruguay y lo hizo”, aseveró.

“El partido, sin querer ser grosero, fue muy feo por los incidentes previos. Pero el partido que salió fue el que planeamos”, analizó. El entrenador del seleccionado albiceleste remarcó que “el triunfo es importante, pero nada se compara con el Mundial”, apuntó.

Palabras que repitió casi de manera textual tras el sorteo de la Copa América, el pasado martes en Miami: «Dije después del partido con Brasil que es un momento personal para pensar y todavía estoy en eso después de lo que vivimos. Ver que hacemos. No hay nada que definir” y en su tono calmo sentenció: «No hay nada raro».

En el mismo sentido agregó: “El equipo necesita un entrenador que esté bien y tenga toda las energías”

Tras lo cual descartó algún contrapunto con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia: “Hay que descartar un montón de cosas que se están diciendo. La relación con el presidente siempre fue perfecta” minutos después sumó: «Con Chiqui es una relación de amistad, no va por ese lado, va más por lo futbolístico: necesitamos que todo el mundo entienda lo que se viene».