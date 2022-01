Scaloni realizó una nueva citación de emergencia para la selección argentina tras la baja de Rodríguez

Compartir

El defensor Nehuén Pérez ingresó a la convocatoria luego de conocerse que el mediocampista tiene coronavirus y no podrá estar en la doble fecha de Eliminatorias

Lionel Scaloni debió hacer un nuevo retoque en la lista de la selección argentina de cara a la doble fecha de Eliminatorias y citó de emergencia a Nehuén Pérez, defensor del Udinese que se encontraba entre las reservas y no había figurado en la nómina inicial que realizó el entrenador días atrás.

El defensor de 21 años, que surgió de Argentinos Juniors, actualmente se desempeña en el fútbol italiano y llega al combinado mayor ante la baja del mediocampista central Guido Rodríguez, quien tiene coronavirus y no podrá disputar los choques ante Chile y Colombia que se avecinan. “El defensor de Udinese, Nehuén Pérez, se suma a la convocatoria para los partidos contra Chile y Colombia”, comunicó la cuenta oficial de Argentina en las últimas horas.

Es el segundo retoque debe realizar el DT de la Selección a partir del llamado de Maximiliano Meza, quien saltó a la nómina ante la baja de Joaquín Correa, delantero del Inter.

Pérez es un marcador central de largo recorrido con la camiseta juvenil de la Selección con pasos por el Sudamericano Sub 17, la Copa del Mundo Sub 20 del 2019 y los Juegos Olímpicos Sub 23 de Tokio que se celebraron meses atrás. Estuvo en el banco de suplentes de la Mayor por primera vez a finales de 2019 en un amistoso contra Uruguay durante los primeros juegos de Scaloni como DT y luego reapareció en los llamados a fines del 2020 para tres partidos de Eliminatorias, aunque todavía no sumó minutos de manera oficial.

Tuvo unos pocos partidos en el Bicho de La Paternal a fines del 2018 y rápidamente emigró al Atlético de Madrid, aunque sólo alcanzó a jugar unos amistosos con el Colchonero. Hasta ahora, sumó presencias en condición de cedido en el Famalicao de Portugal, Granada de España y Udinese de Italia, su equipo actual donde comparte plantel con Ignacio Pussetto, Nahuel Molina y Roberto Pereyra. En el Colchonero tiene contrato hasta 2026.

Argentina disputará compromisos ante Chile y Colombia, correspondientes a las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro ante la Roja será el jueves 27 de enero, a las 21.15, en el estadio Zorros del Desierto, ubicado en la ciudad de Calama a 2.260 metros sobre el nivel del mar. La siguiente presentación será el martes 1 de febrero desde las 20.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba contra los cafeteros.

LA LISTA DE ARGENTINA

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Esteban Andrada (Monterrey), Emiliano Martínez (Aston Villa) y Juan Musso (Atalanta).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Ajax), Nicolás Tagliafico (Ajax), Nehuén Pérez (Udinese) y Marcos Acuña (Sevilla).

Mediocampistas: Nicolás González (Fiorentina), Lucas Ocampos (Sevilla), Leandro Paredes (PSG), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Giovani Lo Celso (Tottenham), Alejandro Gómez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton), Emiliano Buendía (Aston Villa) y Ángel Di María (PSG).

Delanteros: Ángel Correa (Atlético Madrid), Julián Álvarez (River), Lautaro Martínez (Inter), Paulo Dybala (Juventus) y Maximiliano Meza (Monterrey).

