Scaloni recortó la lista de la Selección para disputar la Finalissima contra Italia

El próximo miércoles 1° de junio Argentina jugará la final intercontinental contra la Azzurra. Los 29 elegidos del entrenador.

Argentina disputará la Finalissima contra Italia el próximo miércoles 1° de junio en Wembley, Londres, y Lionel Scaloni definió la nómina definitiva con 29 futbolistas que viajarán en busca de un título más tras la conquista de la Copa América. De la primera lista para chocar contra los italianos, que se acreditaron la chance de jugar este compromiso por haberse adjudicado la última Eurocopa (pese a no haberse clasificado al Mundial de Qatar), seis futbolistas fueron recortados.

Lucas Martínez Quarta, Leandro Paredes, Nicolás Domínguez, Lucas Ocampos, Emiliano Buendía y Lucas Alario fueron los que se bajaron del avión. La gran sorpresa fue la convocatoria del ex defensor de San Lorenzo y actualmente en Feyenoord Marcos Senesi, quien admitió que tuvo contactos por parte de la federación italiana de fútbol para ser nacionalizado y jugar en su selección. “La decisión siempre estuvo clara”, manifestó el zaguero central de 25 años.

Por otra parte, Scaloni volvió a citar a Paulo Dybala. El atacante de la Juventus, que en los próximos días quedará libre y su futuro es incierto, se sumará al plantel que viajará con destino a Inglaterra para completar varios entrenamientos antes de enfrentarse al último campeón de la Eurocopa, pero que no logró la clasificación al Mundial de Qatar 2022 tras perder en el repechaje europeo contra Macedonia del Norte. Es importante destacar que Dybala vuelve tras disputar su último encuentro el 1 de febrero de 2022, cuando Argentina le ganó 1-0 a Colombia con gol de Lautaro Martínez en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas.

La confirmación de Cristian Romero fue todo un alivio para el cuerpo técnico. El Cuti arrastraba un golpe en la cresta ilíaca que se dio en un duelo ante Liverpool y no había sido citado por Antonio Conte (DT del Tottenham) para el clásico ante Arsenal que terminó con triunfo para los Spurs por 3-0. Quien fue preservado de forma obligada es Leandro Paredes, quien sufrió una ruptura de la inserción del abdomen y se dañó el abductor a principios de mayo. El ex Boca quedó descartado para disputar la última fecha de la Ligue 1 con el PSG, que informó que continúa con los trabajos de rehabilitación en campo.

La “Finalissima” emulará a la recordada Copa Artemio Franchi 1993 que se llevó a cabo en Mar del Plata entre el campeón de la Copa América del 91 (Argentina) y de la Eurocopa 92 (Dinamarca). Esta intercontinental de países también tuvo lugar por primera vez en 1985, cuando Francia (campeón Eurocopa 84) venció 2-0 a Uruguay (campeón Copa América 83) en el Parque de los Príncipes, París. Ahora, tras el nuevo acuerdo entre Conmebol y UEFA, la cita entre argentinos e italianos será el 1° de junio, a partir de las 16.45 (hora argentina), en la mítica cancha de Londres.

De cara al estreno mundialista, resta por confirmarse cómo será la agenda de amistosos que le seguirán al duelo ante los italianos en Inglaterra. Con el duelo suspendido ante Brasil en Australia, el entrenador del seleccionado albiceleste busca rivales para sumar minutos de juego rumbo a Qatar.

La lista argentina definitiva

para la Finalissima contra Italia:

· Arqueros: Franco Armani (River), Gerónimo Rulli (Villarreal), Emiliano Martínez (Aston Villa) y Juan Musso (Atalanta).

· Defensores: Nahuel Molina (Udinese), Gonzalo Montiel (Sevilla), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Ajax), Nicolás Tagliafico (Ajax), Marcos Acuña (Sevilla), Marcos Senesi (Feyenoord), Juan Foyth (Villarreal), Nehuén Pérez (Udinese) y Cristian Romero (Tottenham).

· Mediocampistas: Guido Rodríguez (Betis), Alexis Mac Allister (Brighton), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen), Giovani Lo Celso (Tottenham), Ángel Di María (PSG), Alejandro Gómez (Sevilla) y Nicolás González (Fiorentina).

· Delanteros: Ángel Correa (Atlético de Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Joaquín Correa (Inter), Julián Álvarez (River), Lautaro Martínez (Inter) y Lionel Messi (PSG).

