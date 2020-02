Scaloni sobre la Selección: «No estamos entre los mejores del mundo»

Compartir

Será un año clave para la Selección. La Copa América organizada en conjunto con Colombia y el inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar son algunos desafíos que obligan al equipo nacional a conseguir resultados sin titubeos.

El torneo continental puede ser uno de los últimos con la presencia de Lionel Messi, y la necesidad de los hinchas relacionada al deseo de observar al astro rosarino ganar un título importante con la Albiceleste reduce el margen de error.

Sin embargo, para Lionel Scaloni el equipo nacional ya no está “entre los mejores del mundo”, aunque a la hora de los compromisos remarcó que puede competir “con cualquiera”.

A cuatro meses del comienzo de la Copa América, donde la Argentina compartirá el Grupo A con Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Australia, el técnico se diferenció de la opinión pública que ubica al equipo como una “potencia internacional”. “Argentina siempre es candidata, pero la gente cree que es de las mejores del mundo y yo no creo que sea de las mejores del mundo”, enfatizó.

El DT fue partícipe de la IV Bilbao International Football Summit, en España, donde remarcó que la Selección puede competir “contra cualquiera” que se les ponga enfrente por los “jugadores de primer nivel” que tiene a disposición para elegir.

“Le competimos de igual a igual a las selecciones europeas. Sí podemos decir que vamos a ser protagonistas, pero nadie puede asegurar más. Nadie puede decir que vamos a ganar la Copa América porque hay selecciones al nivel de Argentina”, reiteró.

Además, con relación a las diferencias que se establecen en la producción de Messi cuando la Pulga juega en Cataluña y la Selección el entrenador consideró que su juego no sufre ninguna variante. “No veo que juegue menor en un lado que en otro, porque su responsabilidad es la misma en el Barcelona que con Argentina. Aunque la gente piense que no ha hecho un buen partido, ha sido el mejor de la cancha”, aseguró.