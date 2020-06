Schiaretti dijo que hay que garantizar la protesta social, pero “sin afectar reglas sanitarias”

Compartir

Linkedin Print

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, consideró que “hay que entender” y “no caer en actitudes autoritarias” frente a las protestas sociales que en los últimos días se intensifican en esa provincia y advirtió que lo que el Estado tiene que hacer es “encausarlas y garantizarlas para que se puedan desarrollar, sin afectar las reglas sanitarias”, en el contexto de la pandemia de coronavirus.

“Nunca se puede perder de vista la necesidad de cuidar la democracia”, afirmó el gobernador y juzgó que ante cualquier reclamo “no se puede caer en riesgo de tener actitudes autoritarias”.

Al encabezar una reunión de informe sobre la situación epidemiológica local en Casa de Gobierno, Schiaretti se refirió a las protestas sociales que día a día crecen en Córdoba y consideró que después de más de dos meses de cuarentena se originan “tensiones y movilizaciones como se observan en todo el mundo”.

Añadió al respecto que “hay que entender esas situaciones” de protestas y que “el Estado tiene que encausarlas y garantizarlas para que se puedan desarrollar sin afectar las reglas sanitarias”.

Al referirse a la situación del Covid-19 en la provincia, Schiaretti destacó que el informe de la Organización Mundial de Salud (OMS) muestra que “Córdoba está enfrentando la pandemia con los estándares internacionales”.

Citó como ejemplo el “control de los tres grandes brotes de contagio” que se registraron, semanas atrás, en el geriátrico Santa Lucía de Saldan; el Hospital Italiano y el Mercado Norte, en la capital local.

“Nos estamos enfrentando a un virus que no tiene cura, que no tiene tiempo y no tiene una vacuna”, remarcó Schiaretti al reflejar la peligrosidad que representa el Covid-19 para la salud humana.

También adelantó que desde el COE se trabaja en continuar con las flexibilizaciones de actividades, aunque advirtió que cualquier distensión de la cuarentena se decidirá tomando en cuenta “siempre que el virus está ahí, acechándonos y no podemos descuidarnos”.

De la reunión también participó la representante en Argentina de la OMS y miembro de la Organización Panamericana Salud (OPS), Maureen Birmingham, quien felicitó al gobierno y el equipo de salud por “los logros hasta ahora en esta lucha contra la pandemia, sabiendo que es un esfuerzo enorme para todos”.

Asimismo ponderó el trabajo sanitario que se está realizando en el país, al remarcar que “Argentina es un ejemplo en la región”.

“A pesar de no tener una vacuna, tenemos las medidas de salud pública para contener este virus”, manifestó Birmingham, al mencionar acciones importantes como la detección precoz, testeos, atención de cada caso, rastreos de contactos estrechos, aislamiento y distanciamiento social para romper la transmisión.

Participaron también de la actividad el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued; el director del Instituto Nacional de Epidemiologia, Roberto Chuit; el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Hugo Juri; representantes del Tribunal Superior de Justicia de la provincia (TSJ) y del Comité Interreligioso por la Paz (Comipaz), entre otros.