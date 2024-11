Schiaretti: «Es fundamental garantizar la convivencia democrática y la libertad de prensa»

El exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti sostuvo que «es fundamental» garantizar la «convivencia democrática y la libertad de prensa», al participar de una disertación en ESIC University de Madrid.

«Es fundamental garantizar la convivencia democrática. Las sociedades crecen cuando se puede pensar diferente: el pluralismo de ideas es central para que una sociedad progrese», expresó Schiaretti en una actividad que tuvo lugar ayer pero se difundió hoy.

El ex mandatario cordobés abogó por «respetar la libertad de prensa como un pilar indispensable para la democracia» y dijo que «es una obligación de los gobiernos garantizarlo».

«La confianza de una sociedad se construye en base a la libertad de expresión. Jamás agravié a nadie aunque me hayan injuriado. Quien siembra vientos cosecha tempestades», puntualizó.

En tanto, destacó que durante su gestión en Córdoba generó «confianza y certeza» porque mantuvo «desde hace 15 años superávit fiscal» y no cambiaron «las reglas de juego de un día para otro, algo que en Argentina ha sucedido asiduamente».

«Uno de nuestros aciertos ha sido coordinar la energía creativa que tiene la sociedad cordobesa. Coordinarla en un sentido en el que todos aporten en la misma dirección aunque pensemos diferente», precisó el ex mandatario provincial, según se informó en un comunicado.