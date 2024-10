Schiaretti trabaja en un frente opositor anti K para las elecciones

A un año del hashtag que preguntaba “quién es Juan Schiaretti”, que le permitió ser más visible tras el debate de candidatos presidenciales, el ex gobernador de Córdoba vuelve a la carga en la conformación de un frente opositor anti K, en el que busca incluir a sectores del peronismo, el radicalismo y del PRO.

Schiaretti busca continuar con el armado que inició en las elecciones del año pasado para consolidar la marca “Hacemos” como un partido nacional con representación en todas las provincias, objetivo que se fijó para fines de este año o principios de 2025. Aún no está definido si mantendrá “Hacemos por Argentina” o se optará por otro nombre.

Según confirmaron desde el entorno del ex candidato presidencial, el espacio ya se está armando en Chubut, Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Luis y Jujuy, pero la intención del ex gobernador es afianzar la estructura en la provincia de Buenos Aires y CABA, dos de los principales distritos electorales.

En principio, Schiaretti parte no sólo del armado que ya tiene en Córdoba con el gobernador Martín Llaryora sino también con los bloques que cuenta en el Congreso. Por un lado está Encuentro Federal, en Diputados, donde mantiene como principal aliado a Florencio Randazzo, quien fue su compañero de fórmula, junto a Emilio Monzó y Nicolás Massot, dos ex dirigentes del PRO que pueden ser clave en la construcción bonaerense.

Pero el ex gobernador también tuvo contacto con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien está enfrentado con el diputado Máximo Kirchner por la conducción del PJ bonaerense. Además se reunió con el intendente de Tigre, Julio Zamora, encuentro al que asistió el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que volvió a aparecer en el escena durante la marcha universitaria del miércoles pasado.

Además, Schiaretti cuenta con su armado en el Senado con el bloque de Unidad Federal que integra su esposa la senadora Alejandra Vigo junto a Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Carlos “Camau” Espínola, que se proyecta como candidato a gobernador de Corrientes para las elecciones del próximo año. Los tres senadores forman parte del interbloque Las Provincias Unidas que integran Juan Carlos Romero (Salta), Edith Terenzi (Chubut) y Lucila Crexell (Neuquén).

Como parte de la construcción de este frente opositor, Schiaretti se reunió recientemente con el gobernador Maximiliano Pullaro en la Casa de Gobierno de Santa Fe, y luego disertó junto al diputado radical Facundo Manes en un encuentro organizado por la Universidad Católica de Santa Fe y la Agencia para el Desarrollo de esa provincia.

Desde principio de año, el ex gobernador viene trabajando en un amplio frente opositor que lo incluya al neurocientífico como así también a Martín Lousteau, el senador radical que deberá renovar su mandato en 2025 y a quien pretende como representante en la Ciudad.

Durante su recorrida por Santa Fe, Schiaretti también cruzó a Paraná, Entre Ríos, donde se reunió con con la intendenta Rosario Romero, quien es presidenta de la Liga de Intendentes del Partido Justicialista y busca sumar a este frente opositor.