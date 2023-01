Schiaretti y Urtubey sellaron un acuerdo electoral y competirán por la presidencia

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el ex mandatario de Salta Juan Manuel Urtubey anunciaron un acuerdo electoral con el que buscarán «superar la grieta» y con el que competir por la presidencia en 2023 con una fórmula que impactará en los votos tanto del oficialismo como de la oposición. Así lo confirmaron luego de compartir un almuerzo en la Casa de Córdoba en Buenos Aires y explicaron que construirán «un espacio político superador, por fuera de la grieta» en el que ambos competirán por la candidatura presidencial.

Este espacio peronista no kirchnerista con fuerte sostén del interior del país por la procedencia de sus candidatos apostará a sumar los votos que se mostraron siempre en espacios por fuera de la polarización: Sergio Massa, Florencio Randazzo y Roberto Lavagna. Ambos expresaron su decisión de ser postulantes nacionales y competir dentro de ese nuevo espacio, incluyendo a quienes quieran integrar esa propuesta peronista no kirchnerista por lo que dejaron la puerta abierta para sumar nuevos nombres a la coalición.

Esta nueva propuesta prometió que no van a ir «a ninguna PASO con el kirchnerismo, ni con los K ni con el Frente de Todos». Esta coalición oficialista que logró superar las diferencias entre los distintos espacios en 2019 y encolumnar a casi todo el peronismo en la fórmula Fernández-Fernández.

Schiaretti ya se había mostrado cerca de Facundo Manes, que integra la UCR, y hace unos meses se especulaba con la posibilidad de una dupla que jugaría en octubre de 2023 para llegar a la presidencia, pero al ser un espacio por fuera de Juntos por el Cambio esta posibilidad parece descartada.

No es la primera vez que Schiaretti y Urtubey intentan armar un espacio por fuera de la grieta. En 2019, junto con Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto, integraban Alternativa Federal, un espacio similar al que anunciaron hoy pero que terminó frustrado cuando el actual ministro de Economía se sumó al Frente de Todos y el rionegrino terminó como candidato a vicepresidente de Mauricio Macri.

