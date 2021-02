Schwartzman debutó con un triunfo en el Abierto de Australia: cómo le fue al resto de los argentinos

Compartir

La espera llegó a su fin. Después de tantos días de confinamiento, Diego Schwartzman se presentó en el Abierto de Australia en la cancha número siete de Melbourne Park y con un categórico 7-6, 6-4, 2-6 y 6-2 se impuso sobre el sueco Elías Ymer.

El Peque fue el responsable de llevar la única alegría para la delegación argentina, dado que en primer turno 3 singlistas albicelestes se despidieron del certamen que se desarrolla en Oceanía.

Federico Coria fue el primer argentino en entrar en acción y su presentación perduró muy poco en el tiempo, ya que sufrió la potencia del canadiense Milos Raonic, preclasificado N° 15, y perdió por 3-6, 3-6 y 2-6.

En la continuidad de la jornada, en la cancha número 6 estaba programado un duelo en el que se iban a enfrentar Juan Ignacio Londero (81) y Federico Delbonis (77), pero minutos antes de que comenzara el partido, en el pre calentamiento, el azuleño sintió con más intensidad un dolor en la espalda que ya lo venía molestando y, junto a su equipo, decidió bajarse de la competencia.

Por esa razón, el cordobés terminó jugando contra el francés Alexandre Müller (209). A pesar de la ventaja que suponía medirse contra un rival que está más abajo que él en el ranking de clasificación, Londero no pudo con su nuevo adversario y perdió el encuentro por 4-6, 6-3, 6-0 y 6-3.

Los otros dos deportistas que representan a nuestro país en Australia son Guido Pella (44), que debutará hoy no antes de las 21 ante el croata Borna Coric (25) en la cancha número 13, y Nadia Podoroska (47), que se medirá frente a la estadounidense Christina Mc Hale (82) a la misma hora, pero en la cancha 14.

El máximo favorito al título es el serbio Novak Djokovic (1), que jugará en la cancha central del Rod Laver Arena contra el francés Jeremy Chardy, mientras que en el cuadro femenino, Serena Williams (11) se enfrentará el martes a la serbia Nina Stojanović, en lo que será la segunda ronda, con horario aún no definido. La norteamericana viene de ganarle el domingo a la alemana Laura Siegemund (51) también en la pista central, con un doble 6-1.

