Schwartzman, en Australia: “Estar en un mundo sin tapabocas, sin coronavirus, es prácticamente irreal”

La ATP Cup, el torneo que compite con la Copa Davis y que enfrenta a los mejores tenistas y países del planeta, sirve como antesala al Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. Sin embargo, este certamen, también le está permitiendo vivir una realidad diferente a la que se vive en la mayoría del planeta, a los deportistas que viajaron rumbo a la ciudad australiana de Melbourne.

Cada tenista que acudió al país oceánico debió someterse a una cuarentena; aunque dependiendo el caso, algunas fueron más estrictas que otras, como le sucedió a aquellos jugadores que llegaron en vuelos con casos positivos de Covid-19. Sin embargo, tras aguardar 14 días en sus habitaciones y realizarse tests todos los días, los tenistas actualmente gozan de una libertad atípica en el resto del planeta: se entrenan con total normalidad y se mueven por la ciudad sin necesidad de utilizar barbijos.

Aunque durante todo el proceso fue uno de los más críticos, Guido Pella no ocultó su felicidad. “Salimos sin barbijo, la verdad que valió la pena. Nos comimos una… la de King Kong. Pero recién, después de casi un año, estuve a 20 centímetros de una persona que no conozco sin barbijo. La sensación de libertad no te la cambio por nada en el mundo. Creo que es lo más importante que existe. Ahora a disfrutar de una ciudad hermosa”, comentó el bahiense en sus redes sociales.

Ahora se sumó su compatriota Diego Schwartzman. ”Los que no tuvimos la situación que pasó Guido (Pella) ni los otros 70 y pico de jugadores con la cuarentena dura, que fue otra realidad, pudimos salir, la pasamos bien más allá de algunos días con altibajos. Estar en un mundo sin tapabocas, sin coronavirus, es prácticamente irreal”, confesó el número 9 del mundo en la previa a su duelo ante Daniil Medvedev (cayó por 7-5 y 6-3).

Y luego, añadió en la conferencia de prensa oficial del torneo: “Me gustaría quedarme a vivir un par de meses en Australia si se pudiera (risas). Aquí manejaron bien la situación, y poder disfrutar de caminar por la calle libremente es espectacular”. El Peque se encuentra acompañado de Martiniano Orazi (preparador físico) y Eugenia De Martino (su pareja), mientras que su entrenador, Juan Ignacio Chela, no pudo viajar.

Máximo González, por su parte, también hizo foco en esta cuestión en conferencia de prensa: “Después de la cuarentena, disfrutamos de la ciudad. Cenamos juntos. Pudimos disfrutar de la ciudad, (hacer) algunas (actividades) turísticas. Creo que es bueno volver a la vida normal”. Australia tuvo un total de 28.824 casos y 909 muertes. El estado de Victoria, cuya capital es Melbourne, no ha registrado nuevos casos locales de Covid-19 desde hace más de 20 días.

Su compañero en dobles, Horacio Zeballos, aportó la importancia de tener público en las gradas durante el certamen: “Va a ser una sensación agradable tener público de nuevo. Especialmente aquí en Australia, la gente siempre es muy amable. Seguro que disfrutaremos de cada partido cada vez que saltemos a la cancha”. A partir del 8 de febrero, en el Abierto de Australia, podría haber entre 25 mil y 30 mil espectadores por día.

La contracara de este tema fue el proceso que debieron vivir algunos tenistas como Pella, quien llegó a Australia en un vuelo donde se detectó un caso de coronavirus y debió atravesar una cuarentena estricta que generó la furia de varios deportistas: “Imagínense que no nos limpian la habitación hace una semana, de milagro nos dan toallas y la comida es de cartón. Ni una hoja limpia pudimos conseguir… Pero bueno, seguimos fuertes (ponele)”, llegó a publicar en sus redes mientras vivía ese proceso.

