Schwartzman le ganó al eslovaco Molcan y se metió en octavos de final

Compartir

Linkedin Print

En la próxima instancia, el “Peque”, quien este viernes venció al eslovaco por 6-4, 6-3 y 6-3, se enfrentará con el ganador del partido que estaban jugando otro argentino, Facundo Bagnis, y el neerlandés Botic Van de Zandschulp.

El tenista argentino Diego Schwartzman se clasificó para los octavos de final del US Open, cuarto y último torneo de Grand Slam del año y con más de 57 millones de dólares en premios, al vencer hoy al eslovaco Alex Molcan por 6-4, 6-3 y 6-3.

En la próxima instancia, el “Peque” se enfrentará con el ganador del partido que estaban jugando otro argentino, Facundo Bagnis, y el neerlandés Botic Van de Zandschulp.

Schwartzman, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial de la ATP y undécimo favorito en el US Open, dio cuenta de Molcan (138) sin grandes problemas en la cancha Grandstand del predio Billie Jean King National Tennis Center, Queen’s, Nueva York.

El argentino, de 29 años, venía de superar en las rondas previas al lituano Ricardas Berankis (96) y al sudafricano Kevin Anderson (77), y pretende al menos igualar sus mejores actuaciones en el US Open, los cuartos de final de las ediciones de 2017 y 2019.

El “Peque”, eso sí, ya superó holgadamente su actuación del año pasado, cuando fue eliminado en la ronda inicial.

El otro argentino que seguía adelante en el certamen sobre un total de siete que ingresaron a los cuadros principales (seis en hombres y Nadia Podoroska en damas), el santafesino Bagnis (80), por su parte perdió en cuatro sets con el sorprendente neerlandés Van de Zandschulp (117). Arrancó para ilusionarse ganando el primer parcial, pero luego su rival fue superior y se quedó con el match.

Bagnis, de 31 años, de todos modos cumplió en Nueva York su mejor actuación en un Grand Slam al instalarse por primera vez en su carrera en una tercera ronda, algo que logró merced a sendos triunfos sobre el japonés Taro Daniel (109) y el santiagueño Marco Trungelliti (198).

Su rival, el neerlandés Van de Zandschulp, venía de sorprender en la segunda ronda al eliminar al noruego Casper Ruud (11), campeón del Argentina Open en 2020 y ganador de cuatro títulos este año: Ginebra, Bastad, Gstaad y Kitzbuhel. Ahora quiere dar otro golpe ante el “Peque”.

Otros argentinos

Los demás argentinos que participaban del certamen quedaron eliminados, tales los casos de Federico Coria (62), Federico Delbonis (47) y Nadia Podoroska (37), los tres en la ronda inicial, mientras que el bahiense Guido Pella (85) cayó en la segunda ronda al igual que el mencionado Trungelliti.

En otros partidos de este viernes, en tanto, el español Carlos Alcaraz, de 18 años, dio el gran golpe al eliminar al griego Stefanos Tsitsipas, tercer favorito, por 6-3, 4-6, 7-6 (2), 0-6 y 7-6 (5). Fue un verdadero partidazo de cuatro horas y siete minutos.

En su debut en el US Open, Alcaraz (55to en el ranking de la ATP) alcanzó por primera vez los octavos de un Grand Slam.

En cambio el segundo preclasificado, el ruso Daniil Medvedev, no tuvo inconvenientes y avanzó a octavos al superar al también español Pablo Andújar en tres sets: 6-0, 6-4 y 6-3.

Compartir

Linkedin Print