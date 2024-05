Schwarzenegger y su nuevo récord Guinness: el muñeco de acción más grande del mundo

Arnold Schwarzenegger, condecorado con tres récords Guinness en sus décadas de vida artística y deportiva, sumó un título más a la lista: ser representado en la figura de acción más grande del mundo. El muñeco gigante, que representa a su personaje Luke Brunner de la serie FUBAR de Netflix, mide 6.74 metros de altura y fue presentada recientemente en Santa Fe Springs California.

Con las medidas acreditadas por la Organización oficial de los Guinness World Records, la efigie supera la altura promedio de una jirafa (5 metros) y también es mayor que las narices de los rostros presidenciales del Monte Rushmore, que para referencia miden aproximadamente 6 metros.

Según indica una nota de prensa, la figura que reproduce la imagen de Schwarzenegger fue construida con una combinación de plástico, espuma y metal. Además de su colosal tamaño, sus brazos pueden girar, tal como un muñeco tradicional.

Antes de ser exhibida por separado, la figura formaba parte de un cartel publicitario que se instaló en Viena, Austria, para promocionar la serie de acción. Luego, se le añadieron soportes internos y un elemento adicional para que pudiese mantenerse en pie de forma independiente. Una vez terminada, la figura fue escaneada en 3D y se creó un modelo a escala exacta más fácil de maniobrar, el cual fue puesto a la venta por Pablo Perra y Concrete Candy.

Como se mencionó al inicio, Schwarzenegger no es ajeno a los récords Guinness. Aparte de este reciente logro asociado a su imagen, el exgobernador de California ha batido otros hitos oficiales, incluyendo el mayor número de películas realizadas por un fisicoculturista, con 47 filmes hasta 2017, y ser el más joven en ganar Mr. Olympia, a los 23 años y 65 días. Además, es la estrella más prolífica en términos de adaptaciones de películas a videojuegos, con 13 de sus filmes convertidos en videojuegos licenciados hasta 2017.

FUBAR, estrenada en mayo de 2023, marcó el primer rol protagónico de ‘Arnie’ en una serie de televisión. En este proyecto, el actor de Terminator dio vida a Luke Brunner, un agente de la CIA a punto de retirarse que debe unir fuerzas con su hija Emma (Monica Barbaro) para diversas misiones peligrosas.

Tras convertirse en una ficción favorita de los usuarios de Netflix, la serie fue renovada para una segunda temporada, la cual se centrará en “en un antiguo amor del pasado de Luke, quien podría desatar el caos mundial… o arruinar su vida antes”, indica el sitio web TUDUM.

El elenco de FUBAR incluye actores como Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Jay Baruchel, Barbara Eve Harris, Aparna Brielle y Andy Buckley. La incertidumbre rodea el regreso de Gabriel Luna como Boro debido a los eventos del final de la primera temporada. Además, se ha confirmado la inclusión de Carrie-Anne Moss, conocida por su rol de Trinity en las películas de Matrix, aunque los detalles de su papel aún no se han revelado.

Si bien, la segunda entrega de la serie todavía no tiene fecha de estreno; el anuncio del récord Guinness fue aprovechado para transmitirle al público que los capítulos ya están en producción. “La temporada 2 ya viene”, indicó Arnold mientras sostenía la figura en miniatura en una publicación de Netflix. La nueva tanda constará de ocho episodios de 60 minutos cada uno.