Scioli habló tras la acusación de Galmarini y destacó el trabajo del gobierno de Milei

Luego de que la extitular de AySA Malena Galmarini criticara al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, por haber pertenecido a gobiernos kirchneristas y desembarcado después en la administración de Javier Milei, el también exgobernador de la provincia de Buenos Aires habló tras esa acusación de “vivir del Estado hace décadas”. “No podía ser indiferente y estoy convencido de que es mucho lo que podemos hacer para mejorar la Argentina”, aseguró este sábado el ahora funcionario libertario.

“No quiero entrar en esa polémica. Yo estoy acá por una convocatoria que hizo el Presidente hacia aquellos que se quieran sumar al cambio para aportar experiencia”, dijo Scioli primero al ser consultado por las críticas de la esposa del excandidato presidencial Sergio Massa, quien también lo señaló de ser “cómplice” del plan de ajuste fiscal. En una entrevista para radio Mitre, el secretario justificó su desembarco en el gabinete de Milei: “Yo podría haber continuado [como embajador] en Brasil, pero sentí que no podía ser indiferente y estoy convencido de que es mucho lo que podemos hacer para mejorar la Argentina y estoy convencido de que el país va a salir adelante”.

En tanto, elogió la política de ajuste fiscal del Presidente. “En este momento la gente está esperando soluciones a problemas que Milei está encarando a fondo. Está implementando reformas muy importantes, llevando el país a una estabilidad para atraer inversiones y bajar la inflación”, explicó. En ese sentido, indicó que está enfocado en esa recuperación económica y en “hacer del turismo una industria que genere divisas, empleo, pueda aportar en la lucha contra la pobreza y promover el deporte desde lo social y lo económico”.

Luego, agregó: “Esa es la misión que me ha confiado [el ministro del Interior, Guillermo] Francos. Esto no es más de lo mismo. Se están encarando los problemas de fondo de la Argentina, uno de ellos es la emisión, y eso se va a volcar en la recuperación del salario y de la actividad”.

En otro tramo de la entrevista, Scioli ratificó sus dichos por los que lo cruzó Galmarini, el ‘boom turístico’ en Semana Santa. Aseguró que el aumento de viajes dentro de la Argentina se debe a la desregulación, a la política de cielos abiertos y a la competitividad entre líneas aéreas que impulsó Milei con el DNU 70/23. “Aerolíneas Argentinas transporta 280.000 pasajeros, 40% más que el año pasado. Los turistas se movilizan con la expectativa hacia adelante, con una baja de inflación; y los empresarios están haciendo un esfuerzo de sostener los precios en el sector”, indicó en ese sentido.

“Esto es fruto de un plan de turismo consensuado con todos los ministros y con un programa de Cuota Simple que ha facilitado que muchas familias puedan comprar paquetes turísticos”, marcó respecto de las cuotas sin interés que ofrecía la línea bandera para viajes durante esta semana.

Qué dijo Malena Galmarini

Luego del elogio de Daniel Scioli al presidente Javier Milei por el ‘boom’ de turismo en Semana Santa, la extitular de AySA Malena Galmarini lanzó el viernes una dura crítica contra el exfuncionario kirchnerista, quien de hecho mostró su intención de ser candidato a presidente en la interna de Unión por la Patria, y lo trató de “cómplice” del ajuste fiscal.

“Ay, Naniel [en vez de Daniel]… No se le puede mentir a todos todo el tiempo. ¡Te van a descubrir, campeón! Con políticas para un lado o para el otro, vos siempre sos un “boom”…? El único “boom” es el brutal ajuste del que sos cómplice”, escribió la esposa del exministro de Economía a través de la red social X.

“Cualquier cosa te viene bien con tal de seguir siendo casta. ¡Si hay alguien que vive del Estado hace décadas, sos vos! ¿Rajaste a tus compañeros y compañeras de la secretaría? ¿Eran ñoquis?”, cerró Galmarini al compartir el mensaje que difundió el funcionario en el que destacó la gestión de turismo.