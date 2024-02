Scioli: «Siempre estoy dispuesto a ayudar en momentos difíciles»

«Quiero colaborar y ayudar con mi experiencia», argumentó el secretario de Turismo, Deportes y Medio Ambiente, que fue embajador en Brasil durante el gobienro de Alberto Fernández, vicepresidente de Néstor Kirchner (2003-2007) y gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria (2007-2015).

El secretario de Turismo, Deportes y Medio Ambiente, Daniel Scioli, afirmó este domingo que aceptó incorporarse al gabinete de Javier Milei para «colaborar» en un área cuyo objetivo es «generar trabajo y divisas genuinas» y, ante las críticas recibidas de parte de dirigentes del peronismo, destacó que «siempre» estuvo «dispuesto a ayudar en los momentos difíciles» del país.

«Tomo esta etapa con un gran compromiso. Tengo fe que el país va a salir adelante. Quiero colaborar y ayudar con mi experiencia. Escuché que a algunos les llamaba la atención. Siempre han visto de mi parte que estoy dispuesto a ayudar, particularmente, en los momentos difíciles», expresó.

En declaraciones a Radio Mitre, Scioli indicó que las críticas que recibió en los últimos días tras aceptar la propuesta de incorporarse al Gobierno bajo la órbita del ministro del Interior, Guillermo Francos, se debieron a su voluntad de «trabajar» y a la decisión de abandonar la «tranquilidad» que podía significar permanecer en el cargo de embajador argentino en Brasil, puesto que dejó para asumir al frente de la Secretaría de Turismo.

«¿Está mal querer ayudar y colaborar? Dije ‘Este es el momento’ y en eso estuvieron de acuerdo el ministro Francos y el presidente Milei», sostuvo.

Scioli, que fue vicepresidente de Néstor Kirchner (2003-2007) y gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria (2007-2015), comentó que «desde hace ocho años» mantiene un «vínculo» con el presidente Milei.

«Tengo afecto, respeto y reconocimiento por cómo él interpretó una voluntad de cambio de la sociedad y tiene ahora esa misión de cumplir con las expectativas», evaluó.

En ese sentido, consideró que Milei impulsó la denominada Ley «Bases» en el Congreso para afrontar «múltiples dificultades que atraviesa el país», y resaltó que frente al debate parlamentario que se dio en las últimas semanas en la Cámara de Diputados, el Presidente «se abrió y escuchó» las sugerencias y cambios propuestos por la oposición «sin perder el objetivo y el rumbo hacia el futuro».

«Lo que estamos viendo es una oposición que plantea desde distintos puntos de vista y un oficialismo que le da atención. Tengo fe que el país va a salir adelante si tenemos una conciencia colectiva de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos», analizó.

Scioli pidió a la sociedad que «tenga en cuenta» que «las cosas no se pueden solucionar de un día para el otro» y afirmó que «la inflación va a ir bajando» por medio de políticas que garanticen «el equilibrio fiscal».

El flamante funcionario, que el año pasado se había postulado como precandidato a presidente de la coalición peronista Unión por la Patria (UxP) para competir en las primarias de 2023, una aspiración de la que finalmente desistió, aseguró que a los 67 años no tiene «ninguna aspiración política electoral más».

Y agregó: «Mi tiempo en la política electoral terminó cuando no se dieron las condiciones para competir en esas PASO; esto lo sabe muy bien el Presidente. Lo que quiero es colaborar, ayudar, aportar mi experiencia. Si soy criticado por eso, bueno, me quedo tranquilo de que estoy haciendo lo que yo siento», finalizó.